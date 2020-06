Paredes : “Ney est un génie, il est toujours de bonne humeur, rieur”

Cette année 2020 casse toutes les habitudes et les codes. Ainsi le PSG est devenu champion de France en ayant joué 27 matches de Ligue 1. Leandro Paredes a raconté sur ESPN Redes la curieuse façon dont il a appris que Paris était sacré. “Je me suis réveillé et quand j’ai attrapé le téléphone, j’ai vu un message WhatsApp dans le groupe du club, il y avait des trophées et des messages comme quoi nous étions champions. Ce n’est pas la meilleure façon de faire mais bon, c’est un titre de plus”, a confié le milieu de terrain du PSG, qui a également partagé son admiration pour Neymar et a déclaré que dans le vestiaire, Ángel Di María et lui décidait de la musique.

“Ney est un génie, il est toujours de bonne humeur, rieur… Je lui parle tous les jours, c’est une personne très simple” , a expliqué Leo Paredes. Concernant les Français du groupe, Kylian Mbappé est celui qui partage le plus avec les sud-américains, a fait savoir le joueur : “C’est celui qui est le plus avec nous dans le vestiaire”.