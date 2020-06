Pas de contact entre Ndombele et le PSG (Téléfoot)

Mercredi, L’Equipe liait Tanguy Ndombele (23 ans), l’ancien milieu de terrain de l’OL aujourd’hui à Tottenham (acheté 60M€) et en conflit avec José Mourinho, au PSG. Le journal sportif affirmait que le club francilien avait “flairé la bonne affaire“. Et on pouvait lire : “Tuchel échange régulièrement avec l’entourage du joueur. Là encore, ce serait la solution d’un prêt avec option d’achat obligatoire qui serait privilégiée. Originaire de l’Essonne, le milieu n’avait pas été insensible à l’approche parisienne en 2019. Il se voyait bien jouer au Parc des Princes. Sa proximité avec Mbappé est également un atout. Mais pour Tuchel, il faudra désormais convaincre Leonardo qui est lancé sur des dossiers à lui, comme le Laziale Milinkovic-Savic. Tuchel va devoir faire preuve de persuasion. Et rapidement. Car le Barça ne tardera pas…”

Jeudi, Le Parisien insistait sur “les pistes à l’étude menant à Tanguy Ndombele (Tottenham) ou Tiémoué Bakayoko (Chelsea). Des noms qui pourraient également faire l’objet de prêts avec option d’achat. Ndombele se montre très intéressé par l’idée de venir à Paris et de rejoindre sa région de naissance. Un homme proche des puissants pourrait faciliter cette transaction : Pini Zahavi connaît toutes les arcanes de Tottenham. L’entregent de l’agent israélien pourrait une nouvelle fois se révéler bien utile même s’il ne s’occupe pas des intérêts de Ndombele, chasse gardée de Romain Fernandez, l’un des fils de Luis. L’opération pourrait se négocier à un tarif abordable.“

Vendredi soir, Julien Maynard (Téléfoot) affirme qu’il n’y aucun contact entre Tanguy Ndombele et le PSG…