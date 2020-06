Pauleta : “Le PSG, c’est un club que je ne vais jamais oublier, ça fait partie de ma vie”

En cinq ans au PSG, Pedro Miguel Pauleta (2003-2008) est rentré dans l’histoire du club de la capitale. Troisième meilleur buteur du PSG (avec 109 buts), l’ancien numéro 9 des Rouge et Bleu est notamment resté dans le coeur des supporters. Dans une vidéo intitulé “Flashback au Parc”, l’Aigle des Açores est revenu sur son but légendaire face à l’OM (le lob face à Barthez) datant de la saison 2003-2004.

“C’est un but qui m’a beaucoup marqué. Déjà, c’était mon premier but au Parc contre Marseille, un très beau but avec une très belle action et une belle passe de Juan Pablo Sorín. J’étais à la limite du hors-jeu. Après, je vois que Barthez sort du but, j’arrive avant lui. C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de choses dans cette frappe. Déjà, quand je pars vers le ballon je savais que Barthez ne tombait jamais au sol. Dans ma tête je savais que je voulais frapper, a déclaré Pauleta sur le site officiel du PSG. L’atmosphère du Parc des Princes lors de ce match ? C’était impressionnant, je crois que c’était la première fois que j’ai senti le public et les supporters. C’est un club que je ne vais jamais oublier ça fait partie de ma vie. Le match qui a permis de débuter l’histoire d’amour entre lui et les supporters ? Oui, peut-être que c’était là. Ça a commencé un peu avant, mais c’était là que j’avais découvert le vrai Parc des Princes et les vrais supporters qui sont toujours derrière l’équipe.”