Pembélé, Kalimuendo et Franchi convoqués à la reprise de l’équipe professionnel du PSG

Après plus de trois mois sans match, les joueurs du PSG seront de retour au Camp des Loges le 22 juin prochain. Les Parisiens retrouveront le chemin de l’entraînement afin de se préparer pour les deux finales de coupes nationales (face à l’OL en Coupe de la Ligue et Saint-Etienne en Coupe de France) et le final de Ligue des champions.

Outre les joueurs professionnels, certains jeunes (génération 2002) de l’équipe U19 rejoindront l’équipe première au Centre Ooredoo lors de cette reprise. En effet, comme l’a indiqué le journaliste de RMC Sport – Loïc Tanzi – sur son compte Twitter, Timothée Pembélé (défenseur), Arnaud Kalimuendo (attaquant) et Denis Franchi (gardien) seront présents aux séances collectives du groupe professionnel. Une situation qui ne devrait pas concerner la génération 2001 “ce qui donne une indication sur leur avenir”, indique Loïc Tanzi sans donner plus de précisions.