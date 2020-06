Pembélé : “Pour moi, Kimpembe est un modèle”

La saison prochaine, Timothée Pembélé devrait intégrer plus fréquemment le groupe professionnel du PSG. Le défenseur sera même présent pour la reprise de l’entraînement de l’équipe fanion le 22 juin. Dans la mini-série en immersion avec l’équipe U19 (l’épisode 6 a été réalisé le 23 mai) , le joueur de 17 ans – sous contrat professionnel jusqu’en 2021 – est revenu sur son rôle de capitaine avec les U19 du PSG.

“Être capitaine en jeune, surtout une grosse équipe comme le PSG, ça fait plaisir. Le coach et le collectif comptent sur moi, ils savent de quoi je suis capable dans les moments difficiles et les bons moments, a déclaré Pembélé. Je peux parler aux joueurs qui sont en dessous à certains moments, je peux les féliciter ou leur dire par moment qu’ils n’ont pas été bons. C’est le rôle d’un capitaine.”

Le capitaine des U19 – qui peut aussi bien jouer en défense centrale qu’aux deux postes de latéraux – est revenu sur ses premières impressions lors de son arrivée avec le groupe professionnel. “J’étais surpris et super content, j’avais appelé mon père directement (…) Les jeunes joueurs étaient tous sur le même banc et en face de nous on voyait Neymar et Mbappé. Navas était à ma gauche, il y a les champions du monde et des joueurs qui ont gagné des Ligue des champions. C’est un rêve (…) s’est remémoré Pembélé. Après, une fois qu’on est sur le terrain, on oublie avec qui on est et on joue. Avant tout c’est du plaisir mais il faut rester concentré.”

Lors de cette interview, Timothée Pembélé a déclaré que Presnel Kimpembe était son modèle dans l’effectif du PSG. “J’aime bien Kimpembe parce qu’on vient du même environnement. On a grandi à peu près dans les mêmes milieux sociaux. On est nés dans le même hôpital (Beaumont-sur-Oise). Pour moi, c’est un modèle. En plus c’est une personne vraiment très gentille. Il accueille bien les jeunes qui arrivent chez les pros, comme si on était des petits frères. C’est quelqu’un de super correct.” Enfin, le joueur de 17 ans a indiqué que ses prochains objectifs étaient “d’essayer d’intégrer le groupe pro et faire quelques matches et entrées.”