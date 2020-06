Peter Luccin estime que Ronaldinho est le joueur le plus fort avec qui il a joué

Peter Luccin n’a joué qu’un an au PSG (2000-2001). Il n’a pas eu la chance de jouer avec Ronaldinho sous le maillot des Rouge & Bleu. Mais juste le fait de le côtoyer à l’entraînement (avant que Luccin ne parte au Celta Vigo) lui fait dire que c’est le joueur le plus fort avec qui il a joué. “Ronaldinho. Je partais, il arrivait (au PSG, en 2001). On a fait des petits entraînements ensemble avant que je parte en Espagne (au Celta Vigo, 2001-2004). Sa créativité avec le ballon était incroyable, se remémore Luccin dans une interview accordée à l’Equipe. Il possédait aussi un mental et une confiance incroyables. Avec Ronaldo, le Brésilien, c’était le plus fort. L’ancien milieu de terrain cite également Jay-Jay Okocha comme adversaire le plus fort qu’il a affronté. “Je vais en citer deux : Jay-Jay Okocha (au PSG entre 1998 et 2002) et Thierry Henry à Monaco. Ce qu’ils faisaient sur le terrain était énorme.“