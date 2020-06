Petrachi (AS Roma) : “Pellegrini est très attaché au club”

Le PSG commence à préparer son effectif pour la saison 2020-2021. Après avoir officialisé le transfert définitif de Mauro Icardi (jusqu’en 2024), le club de la capitale se concentrera désormais sur les postes de latéraux et du milieu de terrain. Concernant l’entrejeu, les noms de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Ismaël Bennacer (AC Milan) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais) sont souvent cités par la presse européenne. Mais le 27 mai dernier, la Gazzetta dello Sport annonçait un “intérêt concret” du PSG pour le milieu de l’AS Roma, Lorenzo Pellegrini. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club romain, le profil du joueur de 23 ans plaît à Leonardo. Cependant, dans une interview accordée à Sky Italia, le directeur sportif des Giallorossi – Gianluca Petrachi – a annoncé que l’international italien (11 sélections, 1 but) se sentait bien à l’AS Roma.

“Pellegrini a une clause de résiliation (30M€, ndlr). Il est très attaché à la Roma et même si un club débourse l’argent prévu de sa clause, le joueur peut décider de ne pas partir, il est libre de le faire. J’ai peu de doutes sur le fait que Lorenzo puisse penser à nous quitter si une offre arrivait, car il a vu la crédibilité du club et combien Rome l’a changé.”

Statistiques 2019-2020 de Lorenzo Pellegrini*

Serie A : 18 matches disputés (1.505 minutes) – 1 but et 9 passes décisive

: 18 matches disputés (1.505 minutes) – 1 but et 9 passes décisive Ligue Europa : 4 matches disputés (200 minutes) – 2 passes décisives

: 4 matches disputés (200 minutes) – 2 passes décisives Coupe d’Italie : 2 matches disputés (175 minutes) – 2 buts

: 2 matches disputés (175 minutes) – 2 buts Blessures : Fracture métatarse (29 septembre au 14 novembre) et blessure du biceps crural (23 février au 15 mars)

*Source : Transfermarkt