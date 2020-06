Pierre-Fanfan : “Marquinhos s’investit comme un capitaine depuis une, voire deux saisons”

Vice-capitaine du PSG, Marquinhos peut-il s’affirmer comme un chef dans le vestiaire parisien ? C’est la question que se pose le Parisien sur son site internet. Pour répondre à cette question, le quotidien francilien a questionné deux anciens défenseurs centraux des Rouge & Bleu, José-Karl Pierre-Fanfan (2003-2005) et Alain Roche 1992-1998). Pour le premier cité, Marquinhos a une âme de capitaine depuis un ou deux ans.

“En termes d’âme, d’agressivité positive, il dégage quelque chose naturellement qui fait qu’il emmène ses compagnons derrière lui, assure Pierre-Fanfan qui estime que Marqui a une “légitimité” pour devenir le nouveau capitaine du PSG en cas de départ de Thiago Silva. Il a également salué le fait qu’il soit le premier brésilien revenu en France. “Il montre l’exemple. Il n’a pas attendu que le PSG lui envoie une convocation. Il a ce côté-là en lui qui fait que, justement, c’est un leader né. C’est un joueur exemplaire, investi. Ce qu’il ne faut justement surtout pas, c’est que l’investissement qu’il va mettre – parce que c’est quelqu’un d’engagé, qui va prendre ça à cœur – prenne le pas sur ses performances. Il faut trouver le juste équilibre, indique l’ancien capitaine du PSG. Mais il faudrait vraiment un accident pour qu’il explose. Il est en capacité de supporter cette pression et de tenir ce rôle. Marquinhos s’investit comme un capitaine depuis une, voire deux saisons. On sent qu’il a envie de ce rôle.“