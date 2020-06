Pierre Ménès : “On passe un peu pour des cons !”

La saison de Ligue 1 2019/2020 a été arrêtée à tort et malgré les initiatives de Jean-Michel Aulas elle ne reprendra pas. C’est ainsi, le calendrier ne le permet plus a expliqué Pierre Ménès sur Canal Plus. Le football français aura été la mauvaise exception, regrette le journaliste.

“Edouard Philippe avait dit le 28 avril qu’on rejouerait en septembre. Un mois après on nous dit qu’on rejouera peut-être en juillet… Avec ce grand écart ils vont péter les adducteurs !“, a lancé Pierre Ménès sur le plateau sans public du CFC. “Au moment où on se parle, je suis d’accord avec Jean-Michel Aulas : on aurait dû reprendre. Mais deux choses. Maintenant, c’est trop tard. Le PSG ne reprend l’entraînement que fin juin… C’est trop tard. Si on décide de rapatrier les joueurs du PSG, il faut au minimum trois à quatre semaines de préparation. Donc ça nous emmène fin juin. Ça ferait dix matches qui s’enchaînent sur les 38 de la saison suivante sachant que le calendrier de la prochaine saison est hyper serré avec l’Euro au bout. Donc, reprendre c’est impossible. Le problème pour Jean-Michel Aulas, c’est que s’il a raison aujourd’hui, avant il a parlé de saison blanche, il a parlé de play-offs, il a été d’accord avec Rivère de Nice pour faire un championnat à partir de janvier… Si depuis le début il avait dit qu’il fallait finir la saison, j’aurais été d’accord avec lui. Après on ne peut pas ramener l’arrêt du championnat à la personnalité de Jean-Michel Aulas. Quand tu vois que ça reprend partout, on passe un peu pour des cons ! Les Allemands ont repris depuis 15 jours, quatre journées, zéro cas de Covid. Si on avait une ministre des Sports compétente, ça aiderait dans ce dossier. Elle fait des vannes sur Aulas, dit qu’en juillet on jouera avec du public, on est tous paumés !”