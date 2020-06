Pistée par le PSG, Sakina Karchaoui rejoint finalement Lyon

L’effectif des Féminines du PSG va beaucoup bouger cet été. Entre les départs (Perisset, Boussaha, Kiedrzynek) et les arrivées (Simon), l’effectif 2020-2021 risque d’être diamétralement différent. Une chose est sûre, ce dernier ne sera pas renforcé par Sakina Karchaoui. En fin de contrat avec Montpellier – et dans le viseur du PSG – l’internationale française (24 ans) a décidé de poursuivre sa carrière à Lyon. Elle y a signé un contrat d’un an.