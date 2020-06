Pjanic dit “non” au PSG, Cavani dit “non” à l’Inter… (Tuttosport)

C’est un dimanche placé sous le signe du “non” chez Tuttosport. D’abord Miralem Pjanic, milieu de terrain bosnien de 30 ans de la Juventus qui dit “non” à un PSG qui presse pour l’avoir, selon le (peu fiable) journal sportif turinois. L’ancien Lyonnais et Romain aurait un accord de principe avec le FC Barcelone, un club qu’il aime pour le style de jeu et la philosophie. Miralem Pjanic dit donc “non” à toutes les autres solutions, le PSG en tête, ou encore Chelsea, explique Tuttosport. Le FC Barcelone est lié à la volonté d’Arthur dans ce dossier car la Juve continue de ne vouloir que lui en échange. Or le Brésilien ne dit pas “oui”. Si le troc saute avec le Barça, la Juventus pourrait se voir proposer par le PSG contre Miralem Pjanic un joueur comme Leo Paredes ou Julian Draxler, lit-on.

On reste dans le “non” et Tuttosport. Si Lautaro Martinez finit par effectivement quitter l’Inter Milan pour atterrir… au FC Barcelone les Nerazzurri devront lui trouver un remplaçant. Au cours des dernières semaines, le nom d’Edinson Cavani (33 ans), en fin de contrat au PSG, est revenu avec insistance. Mais selon Tuttosport, Edinson Cavani dit “non” à l’Inter. Le buteur uruguayen aurait déjà un accord avec l’Atletico de Madrid.