Plus de 25M€ pour signer Sergiño Dest (VI)

L’Ajax Amsterdam souhaite prolonger le contrat de son latéral droit américano-néerlandais Sergiño Dest (19 ans, sous contrat jusqu’en juin 2022), mais cela semble très mal parti. Selon Voetbal International, les pourparlers pour une prolongation de contrat n’ont même pas commencé, car ils sont considérés comme “désespérés” à l’avance. Le joueur coté 18M€ par Transfermarkt veut partir et aller voir plus haut. L’Ajax vendra donc si la somme proposée est belle. C’est à dire à plus de 25M€. Le Bayern Munich serait bien devant le FC Barcelone sur ce dossier. Le PSG qui a besoin d’un latéral droit ferait office de concurrent aux Bavarois.