Pour 22% des Français, le PSG est le favori pour remporter la Champions League

De retour à l’entraînement depuis pratiquement une semaine, le PSG et ses joueurs ont en ligne de mire les deux finales de coupes nationales – le 24 juillet pour la Coupe de France (contre l’ASSE) et le 31 juillet en Coupe de la Ligue (contre L’OL) – et le Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne (12 au 23 août). Dans un sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama, 22% des Français estime que le PSG est favori pour la victoire finale en Champions League. Chez les amateurs de football, le pourcentage monte à 25%. Le PSG devance le Real Madrid (20%), Barcelone (13%) et le Bayern Munich (9%). Les sondés sont également très emballés par la formule de Final 8. Ils sont 74% a estimé que c’est une bonne idée, 58% pensent même que cette fin de C1 sera spectaculaire.

L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 24 et jeudi 25 juin 2020 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 395 amateurs de football.