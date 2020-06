Pour Di Meco, le PSG n’aurait jamais dû laisser Cavani arriver dans sa dernière année de contrat

Après sept ans sous le maillot du PSG (301 matches, 200 buts), Edinson Cavani ne prolongera pas son contrat avec les Rouge & Bleu. Il a même décidé de ne pas poursuivre jusqu’à la fin du mois d’août pour finir la saison 2019-2020. Mais Pour Eric Di Meco, le PSG n’aurait jamais dû laisser El Matador aller jusqu’à la dernière année de son contrat.

“L’erreur du PSG, c’est de le laisser aller dans sa dernière année de contrat. Un mec, tu ne le laisses jamais aller dans sa dernière année de contrat. C’est deux ans avant la fin de son contrat que tu dois le prolonger ou le vendre, sinon tu te retrouves dans cette situation. […] Cavani doit avoir un club dans la tête, il doit avoir des contacts, estime Di Meco sur RMC. Moi, je peux te dire que les clubs ils doivent lui dire “nous, on te prend, et à ton âge (33 ans), on va faire un gros effort financier pour te faire signer, mais tu ne finis pas le 23 août la compétition.“