Pour Lizarazu, le PSG et Lyon seront désavantagés au moment de retrouver la Champions League

Dans quelques semaines, la plupart des championnats européens auront repris, laissant seule la Ligue 1 qui a décidé de ne pas reprendre. Un mal pour le PSG et Lyon – qui sont encore en lice en Ligue des Champions – qui risque de manquer de rythme pour terminer la Champions League en août comme l’a prévu l’UEFA. C’est le sentiment de Bixente Lizarazu.

“L’arrêt de la Ligue 1 ? Pour moi c’est un désavantage parce que, d’abord ce n’est pas un arrêt classique d’un mois classique que l’on parle mais deux mois ou deux mois et demi. Pour moi, il faudra encore plus de temps pour retrouver le rythme de croisière. Le danger pour Lyon et le PSG c’est d’avoir des joueurs qui auront des états de forme fluctuants. Ils vont être bien une semaine et moins bien l’autre semaine“, explique le champion du monde 98 dans sa chronique pour la chaîne Youtube de Téléfoot, l’œil de Liza.

Le consultant de TF1 a ensuite évoqué l’achat définitif de Mauro Icardi de la part du PSG.

“Avec Icardi ce qui est bien, c’est qu’ils avaient Icardi en prêt et ils ont pu le jauger sur ses qualités de buteur, sur ses qualités techniques. Ils ont pu le juger sur sa mentalité aussi. Je pense que c’est un bon choix de la part du PSG. Prolonger Cavani ? J’ai envie que cela se termine bien pour Cavani en tout cas je le souhaite. Ça serait bizarre que Cavani quitte le PSG après une fin de saison comme ça. Il a un parcours trop beau avec le PSG pour que ça s’arrête comme ça. J’espère qu’il prolongera d’une année supplémentaire. […] Il fait partie de ses joueurs qui donnent du crédit au PSG.”