Poyet : “Cavani reste le joueur le plus populaire du PSG”

En fin de contrat avec le PSG dans quelques semaines, Edinson Cavani ne prolongera pas et devrait quitter les Rouge & Bleu après 7 ans. Pour son compatriote Gustavo Poyet, El Matador reste le joueur le plus populaire du PSG aux yeux des supporters parisiens. Pour lui, il faut que l’ancien Napolitain rejoigne un club où il sera le leader.

“J’aimerais que Cavani aille dans un club où il parle à l’entraîneur et que ce dernier lui dise qu’il va être le numéro 9 et le leader pour terminer sa carrière en se sentant comme le joueur qu’il aurait pu être dans tous les clubs où il a été et qui, pour une raison ou une autre, l’ont toujours éloigné de cette responsabilité, assure l’ancien coach bordelais pour Eurosport. Avec tout le respect que j’ai pour Neymar, Cavani reste le joueur le plus populaire du PSG car les fans savent tout ce qu’il leur a donné, peut importe s’il est aux cotés de Neymar et Mbappé.“