Presnel Kimpembe, joueur qui a remporté le plus de duels en Ligue 1

Presnel Kimpembe devrait incarner l’avenir de la défense centrale du PSG avec Marquinhos. Malgré son jeune âge (24 ans), Presko a déjà une belle expérience en Ligue 1 et Ligue des Champions. Cette saison, il a été une pièce importante de l’équipe de Thomas Tuchel (24 matches toutes compétitions confondues. Et comme le rapporte la Ligue 1 sur son site internet, le champion du monde est le joueur qui a remporté le plus de duels en championnat cette saison (100 duels disputés minimum). Le titi parisien a ainsi remporté un peu plus de deux duels sur trois (68,9%). Il devance le défenseur lyonnais Marcelo (68,6%). Son compère de la défense centrale – Thiago Silva – arrive, lui, en troisième position avec 68 % de duels gagnés. Ce sont les deux seuls parisiens dans ce top 10.

le Top 10

1. Presnel Kimpembe (PSG) : 68,9%

2. Marcelo (OL) : 68,6%

3. Thiago Silva (PSG) : 68,0%

4. Lionel Carole (RC Strasbourg Alsace) : 67,2%

5. Harold Moukoudi (AS Saint-Etienne) : 67,0%

— Gabriel (LOSC) : 67,0%

7. Hilton (Montpellier HSC) : 66,8%

8. Mohamed Simakan (RC Strasbourg Alsace) : 66,2%

9. Lamine Koné (RC Strasbourg Alsace) : 66,1%

10. Wesley Fofana (AS Saint-Etienne) : 66,0%