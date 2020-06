Prolongation de contrat ce lundi pour Kurzawa (FF)

C’est l’une des informations qui a surpris les supporters parisiens et observateurs de football. En fin de contrat, Layvin Kurzawa prolongera son bail de quatre ans avec le PSG, soit jusqu’en juin 2024. Un revirement de situation qui s’explique notamment par les conséquences de la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. Et selon les informations de France Football, le joueur de 27 ans devrait officiellement prolonger son contrat dans les “prochaines heures.” FF rappelle que la volonté du joueur était de signer un contrat de trois ans, plus une année en option, “mais finalement, l’international français a accepté l’offre des dirigeants parisiens qui, de leur côté, ont accédé à sa demande de revalorisation salariale (3 M€ net par an désormais).”

Statistiques 2019-2020 de Layvin Kurzawa*

Ligue 1 : 14 matches disputés (855 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

: 14 matches disputés (855 minutes) – 1 but et 1 passe décisive Ligue des champions : 3 matches disputés (191 minutes)

: 3 matches disputés (191 minutes) Coupe de France : 5 matches disputés (349 minutes) – 1 passe décisive

: 5 matches disputés (349 minutes) – 1 passe décisive Coupe de la Ligue : 1 match disputés (90 minutes)

*Source : Transfermarkt