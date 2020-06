Puel confirme un intérêt de Saint-Etienne pour Aouchiche

A l’instar de Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche (17 ans) est l’autre Titi du PSG au centre de l’actualité mercato. Et comme annoncé par RMC Sport le 20 juin dernier, le milieu offensif aurait annoncé son choix de ne pas signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Cependant, le natif de Le Blanc-Mesnil pourrait rester en Ligue 1 et plus précisément à l’AS Saint-Etienne. Comme annoncé par plusieurs médias début juin, Adil Aouchiche aurait même passé certains tests médicaux chez les Verts.

Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE – Claude Puel – a confirmé un intérêt de Saint-Etienne pour Adil Aouchiche, dans des propos rapportés par EVECT et Daily Mercato. “Les jeunes joueurs nous intéressent. J’aime parler des choses concrètes. Adil Aouchiche a un profil qui m’intéresse, et c’est globalement tout ce que je peux dire. Beaucoup de clubs sont prêts à l’accueillir, tout dépendra de lui.”