Quand Tuttosport tente d’expliquer que le PSG est prêt à mettre 130M€ pour trois joueurs du Milan

Le PSG et l’AC Milan sont les sujets préférés de Tuttosport ce jeudi. Après le dossier Thiago Silva – qui serait prêt à retourner en Lombardie – place au PSG qui s’intéresserait à pas moins de trois joueurs du Milan, Lucas Paqueta, Gianluigi Donnarumma et Ismaël Bennacer. Pour les deux premiers noms cités on est plus dans du réchauffé, le PSG s’étant intéressé au Brésilien à l’Italien il y a quelques mois. Mais pas sûr que ce soit encore des pistes étudiées par les dirigeants parisiens. En ce qui concerne Bennacer, le PSG serait bien sur le dossier selon plusieurs médias mais il n’y a pas encore d’offre formulée. Dans sa folie, le quotidien sportif turinois explique que le PSG serait prêt à débourser 130 millions d’euros cet été pour ses trois joueurs. Certes le PSG est à la recherche de renforts, Leonardo a toujours de bon contact au Milan, mais cette information est à prendre de très grosses pincettes.