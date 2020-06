Quand UOL Esporte affabule sur l’avenir de Neymar

Depuis que Neymar a rejoint le PSG à l’été 2017, pas un jour ne passe sans que son retour en Catalogne ne soit évoqué dans la presse sportive mondiale. Très souvent, cela vient de la presse espagnole (surtout catalane). Mais ce dimanche, c’est le média brésilien – UOL Esporte – qui tente d’expliquer qu’un retour du numéro 10 parisien en Catalogne est envisageable pour cet été. Selon les “informations” d’UOL, les discussions entre les dirigeants parisiens et barcelonais – interrompues par le Covid-19 – devraient reprendre la semaine prochaine. Le média brésilien tente de nous faire croire que le FC Barcelone serait prêt à aligner 170 millions d’euros – alors qu’il n’a plus d’argent dans les caisses – pour rapatrier le Brésilien (28 ans). Mais pour faire baisser le coup du transfert, le Barça souhaiterait inclure un ou deux joueurs. Les noms sont connus depuis plusieurs mois, Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé. Si après la presse sportive catalane, la presse sportive brésilienne commence à sortir des histoires tirées par les cheveux comme ça, on n’est pas sortie de l’auberge.