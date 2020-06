Quand UOL explique que le PSG pense à Willian en cas de départ de Neymar

Neymar fait quasiment tous les jours la Une de la presse sportive mondiale au sujet de son possible départ du PSG. Une rengaine qui dure maintenant depuis trois ans. Même si depuis plusieurs semaines on explique ici et là qu’un départ du numéro 10 parisien est quasiment impossible cet été – surtout avec la crise du Covid-19 – la presse tente toujours de mettre de l’huile sur le feu. Ce vendredi, c’est UOL Esporte qui essaye de nous faire croire que le PSG s’intéresserait à Willian (Chelsea) en cas de départ de Neymar. Le média brésilien explique que Willian possède un argument non négligeable, il est libre de signer où il veut, lui qui voit son contrat avec les Londoniens prendre fin à l’issue de la saison.