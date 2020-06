Quillot (LFP) : “Aujourd’hui, il faut se tourner vers la saison 2020-2021”

Alors que la Ligue de Football Professionnel avait décidé de mettre un terme à la saison 2019-2020 de Ligue 1 le 30 avril dernier, l’Olympique Lyonnais (7ème), l’Amiens SC (19e) et le Toulouse FC (20e) ont saisi le Conseil d’État afin de contester cette décision. Une audience qui s’est déroulée ce jeudi après-midi. Les trois présidents souhaitent notamment une reprise de la Ligue 1, une “saison blanche” ou un championnat à 22 clubs pour l’exercice 2020-2021. Une décision qui sera connue en début de semaine prochaine (lundi ou mardi). Et en marge de cette audience – qui aura duré trois heures – le directeur général de la LFP, Didier Quillot, a déclaré qu’il fallait commencer à préparer la saison 2020-2021 de Ligue 1.

“On l’a encore vu durant l’audience au Conseil d’État cet après-midi. La Ligue est là pour représenter l’intérêt général, celui des 40 clubs, et nous avions en face de nous, on peut le comprendre tout à fait, trois clubs qui étaient là pour parler de leur intérêt particulier, ce que je comprends complètement, a déclaré Quillot, dans des propos rapportés par Foot Mercato. En ce qui nous concerne, le 30 avril, compte tenu de la décision du gouvernement et des circonstances sanitaires exceptionnelles, nous ne pouvions pas prendre une autre décision que celle-ci. Aujourd’hui, il faut se tourner vers la saison 2020-21. Il faut donc que l’on prépare dès maintenant, comme les clubs ont commencé à le faire, la reprise de la saison 2020-21 au mois d’août.” Pour rappel, la saison 2020-2021 de Ligue 1 devrait débuter le 23 août prochain.