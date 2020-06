Rabesandratana : “On est en train de voir un Leonardo qui a envie de nouveau”

Derrière avec Thiago Silva (35 ans), devant avec Edinson Cavani (33 ans), Leonardo tourne une page dans l’histoire du PSG. Eric Rabesandratana, ancien capitaine du club francilien devenu consultant football de France Bleu Paris, comprend la démarche.

“Cela peut se comprendre, Moi j’étais plus adepte de voir Thiago Silva rester pour conseiller les jeunes avec moins de temps de jeu. Cela aurait été intéressant sachant que j’ai vu une statistique hier, depuis 2013, Thiago Silva est le deuxième meilleur défenseur en Europe. Alors quand vous l’avez dans vos rangs… même s’il faut trouver un accord financier… On pouvait tenter trouver un accord pour qu’il accepte de rester au PSG mais avec un rôle différent. Mais c’est difficile, a commenté Rabesandratana sur les ondes. On est en train de voir un Leonardo qui a envie de nouveau. Il a conscience de la valeur de Silva et Cavani, mais il veut renouveler l’effectif. Il a deux joueurs qui tombent en fin de contrat, il y a une logique sportive, ils arrivent au bout. La signature d’Icardi a déjà annoncé la couleur pour Cavani. Soit Marquinhos repasse derrière et on reprendra un milieu de terrain défensif comme annoncé dernièrement, avec Milinkovic de la Lazio Rome. Ou alors on prendra un défenseur et Marquinhos restera au milieu de terrain. Le patron l’an prochain, c’est Marquinhos. Il sera capitaine du PSG j’imagine. Il est déjà leader, mais peut-être que Silva lui faisait un peu d’ombre. Pas dans le jeu, mais il empêchait Marquinhos de prendre des dispositions et du poids dans l’effectif. On va surveiller la suite.”