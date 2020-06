Rai : “Le PSG a une super équipe, des grands joueurs”

Rai a marqué les supporters du PSG lors de son passage dans la capitale française (1993-1998). “Capitaine Rai” ne rechigne jamais à évoquer l’actualité de son ancien club. Pour lui, le PSG a de grands joueurs et une superbe équipe.

“Le PSG manque de leaders ? De loin, c’est difficile à dire, il faut connaître l’ambiance du vestiaire pour dire précisément ce qui manque. En 2014, on a dit pareil pour la Seleção battue ici par l’Allemagne à la Coupe du monde. Le PSG a une super équipe, des grands joueurs, il y a de l’argent, il veut gagner la Coupe d’Europe mais ce n’est pas facile quand en face il y a le Bayern ou Manchester City ou autre !, rappelle Rai dans une interview accordée à RFI. Tous les détails comptent, il faut être le meilleur dans tous les domaines, je ne crois pas à un seul problème de leader.“

La légende parisienne a également évoqué Neymar qui a le potentiel pour devenir “le numéro 1” . “Si ce club gagne la Ligue des champions, c’est plus facile. Il a le potentiel pour devenir numéro 1 mondial, il a d’incroyables qualités techniques mais en foot, on ne gagne rien seul. Si l’équipe grandit, Neymar sera plus grand.“

Rai a enfin dévoilé qu’il aimerait rejoindre s’il était encore joueur actuellement. “Je suis très attaché aux trois clubs de ma carrière, Botafogo de Ribeirão Preto, FC Sao Paulo et PSG, mais je choisirais de jouer dans la Seleção de 1982, celle où jouaient mon frère Socrates, Zico, Junior, Falcão, Roberto Dinamite, avec l’un des meilleurs entraîneurs du monde, Tele Santana. Je l’ai eu à Sao Paulo, on a presque tout gagné ensemble et en plus, il faisait rêver. Le Brésil n’a pas gagné cette année-là, moi j’ai heureusement été champion du monde en 1994 !“