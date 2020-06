Récapitulatif sur le tirage au sort du Final 8 de l’UEFA Champions League

Le tirage au sort intégral du Final 8 de l’UEFA Champions League 2020 (12-23 août) à Lisbonne aura lieu le vendredi 10 juillet à midi à Nyon (Suisse), au siège de la confédération continentale. Le tableau des sept matches restants et les adversaires potentiels seront alors connus. Le PSG comme ses supporters pourront alors se projeter avec quelques rêves en tête puisque deux victoires envoient en finale à l’Estadio Da Luz.

Evidemment, le PSG pourrait devoir attendre pour connaître précisément son adversaire des quarts de finale (du 12 au 15 août) de Champions League. En effet, il reste encore des matches à disputer en huitièmes de finale retour (7 et 8 août) de l’UCL : Juventus/Lyon (0-1), Barcelone/Napoli (1-1), Manchester City/Real Madrid (2-1) et Bayern/Chelsea (3-0). Quatre clubs sont déjà qualifiés pour le Final 8 européen : l’Atalanta Bergame, l’Atletico de Madrid, le RB Leipzig et le Paris-Saint Germain. Le dernier carré s’opposera avec des demi-finales (18-19 août) et la finale prévue le 23 août.