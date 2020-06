Après plus de trois mois sans compétitions, les joueurs du PSG ont retrouvé le chemin de l’entraînement cette semaine. Les Parisiens auront pour objectif de se préparer afin de disputer les deux finales de coupes nationales (prévues les 24 et 31 juillet) et le Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne (du 12 au 23 août). Aujourd’hui à 13h30, l’entraîneur parisien – Thomas Tuchel – sera présent à un point presse et répondra aux questions des journalistes de PSG TV.