Réouverture des stades avec du public dès le 11 juillet mais avec un plafond de 5000 personnes

Alors que le PSG s’apprête à reprendre l’entraînement lundi et se donne pour objectif des matches amicaux en juillet afin de préparer les finales des coupes nationales et le Final 8 européen, les annonces cette nuit de Matignon, par communiqué, après une réunion du Conseil de Défense et de sécurité nationale, intéresseront le club, et le sport français en général : les stades rouvriront au public le 11 juillet avec un nombre maximal de 5.000 spectateurs. Une jauge, un plafond, qui pourrait évoluer en fonction de la situation épidémiologique nationale mi-juillet. Si les feux étaient au vert alors, un assouplissement serait possible dans les stades, avec pour horizon “la deuxième partie du mois d’août”, déclare le gouvernement. Ce qui serait un bonne nouvelle pour la Ligue 1 qui doit reprendre le 23 août mais une mauvaise nouvelle pour les coupes nationales à priori programmées les vendredi 24 et 31 juillet.

Par ailleurs, le gouvernement autorise les activités de sports collectifs – professionnelles (ce qui était déjà le cas) comme non-professionnelles – à compter de lundi “avec des mesures de prévention adaptées”.