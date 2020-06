Reprise au PSG avec une nouveauté : Coulerot intègre la cellule performance

Ce matin de reprise au PSG a débuté à 8h30 avec l’arrivée de Thomas Tuchel au camp des Loges, où se trouve Leonardo. Le défilé des (27) joueurs (masqués) au centre Ooredoo ne cesse depuis. Les joueurs du PSG vont passer pendant trois jours des batteries de tests de dépistage du Covid-19 mais aussi des examens physiques et psychologiques. On signale déjà les présences de Thiago Silva, de Layvin Kurzawa, en fin de contrat au 30 juin mais en négociations pour prolonger son bail. Eric-Maxim Choupo-Moting est lui aussi là. Il devra pallier pendant ses 60 derniers jours au PSG la défection d’Edinson Cavani, grand absent avec Thomas Meunier ou les Titis Kouassi et Aouchiche.

Nouveauté, Maxime Coulerot remplace Martin Buchheit à la cellule performance du club, rapporte Goal. C’est le retour d’un ancien collaborateur au PSG (2007 à 2016).