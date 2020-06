Reprise de l’entraînement par petits groupes pour les joueurs PSG (MAJ)

Après trois jours consacrés aux batteries de tests de dépistages du Covid-19 et aux examens physiques et psychologiques, les joueurs du PSG ont refoulé la pelouse du Camp des Loges ce jeudi. Avec une interruption de trois mois et demi en raison de la crise sanitaire, les Parisiens auront pour objectif de se préparer afin de disputer les deux finales de coupes nationales (prévues les 24 et 31 juillet) et le Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne (du 12 au 23 août.)

Sur son site internet, RMC Sport est revenu dans les détails sur cette première journée d’entraînement des Rouge et Bleu. Ainsi, les Parisiens ont réalisé un entraînement d’une heure “avec ballon mais par petits groupes seulement.” Tous les joueurs du PSG “ont eu une heure déterminée pour venir s’entraîner par groupes composés de deux à cinq personnes.” Pour cette première journée, les Parisiens ont effectué des exercices simples, “à base de passes et de conduite de balle et avec un peu de physique également”, précise RMC.

MAJ 19h15. Sur son site internet, le PSG a donné plus de précisions sur cette reprise d’entraînement. Ainsi, 23 joueurs étaient présents au Camp des Loges ce jeudi. Au programme, “des ateliers techniques, pendant plus d’une heure, qui ont ensuite laissé place à des challenges de précision face aux buts. C’est par une séance de cardio puis d’étirements, que la séance du jour s’est achevée”, indique le club de la capitale. Concernant la reprise de l’entraînement collectif, les dates seront communiquées ultérieurement.