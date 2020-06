Résultats des dépistages de la section féminine, trois cas positifs à la Covid-19 dont un chez les professionnelles

Comme pour les garçons, les Féminines du PSG ont retrouvé le chemin de l’entraînement cette semaine afin de préparer la fin de la saison 2029-202 et notamment son quart de finale de Ligue des Champions contre Arsenal le 22 août prochain. Les joueuses d’Olivier Echouafni ont effectué des tests de dépistage sérologiques et PCR ces derniers jours et le club de la capitale vient de dévoiler les résultats dans un communiqué. Deux joueuses de l’équipe U19 et une du groupe professionnel ont été testées positives à la Covid-19. “Le protocole sanitaire spécifique pour le COVID-19 est actuellement mis en place, assure le PSG dans son communiqué. Le groupe professionnel retrouvera les terrains d’entraînement ce lundi, dans le respect du protocole sanitaire imposé.”