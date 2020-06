Retour du public, Super ligue européenne, le n°2 de l’ UEFA s’exprime

Quand reverra-t-on massivement des supporters au stade ? C’est une des questions qui se pose en Europe alors que des championnats nationaux se finissent à huis clos à cause du Covid-19. Peut-on espérer une éclaircie d’ici le Final 8 de de la Ligue des champions alors que Lisbonne connait une condition sanitaire qui se complique ? Michele Uva , vice-président de l’UEFA, s’est exprimé sur ce sujet au micro de la Rai Due. “Je pense que c’est le rêve de tout supporter de voir un match en vrai, parce que le sport est ainsi fait. Mais il est clair qu’il reste encore deux mois, que nous surveillons les évolutions. Nous ferons tout en nous référant aux décisions des gouvernements nationaux“, a fait savoir le dirigeant de l’UEFA. “Les matches de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, qu’ils soient en public ou non, se joueront aux heures habituelles, avec un coup d’envoi entre 20h45 et 21h00.”

Interrogé sur le projet de Super ligue européenne proposé par l’ECA (association des clubs européens) dans le cadre de la réforme de la Champions League en 2024, le n°2 de l’UEFA a voulu souligner que les championnats nationaux restaient “l’essence du football”. Et il a ajouté : “Ce sont les championnats nationaux qui font vivre la flamme de la passion de millions de personnes. Ils restent donc stables, solides, joués le week-end, intouchables. Maintenant il est normal que le produit Champions League soit quelque chose perpétuellement étudié et il est logique qu’il en soit ainsi. “