Réunion prévue cette semaine par Leonardo pour le dossier Aouchiche

Les Titis du PSG animent le mercato des Rouge et Bleu. Alors que le club de la capitale souhaite faire signer un premier contrat professionnel à certains de ses jeunes joueurs (Nagera et Alloh), les avenirs de deux autres Parisiens sont au centre des discussions mercato. En effet, alors que le départ de Tanguy Kouassi semble acter, le futur d’Adil Aouchiche est toujours indécis. En fin de contrat aspirant le 30 juin prochain, le milieu offensif de 17 ans aurait même passé certains tests médicaux à l’AS Saint-Etienne, selon plusieurs médias. Mais son avenir en dehors de son club formateur n’est pas encore scellé.

En effet, selon les informations du journaliste de Téléfoot – Julien Maynard – une réunion est prévue par le directeur sportif du PSG – Leonardo – cette semaine afin de discuter du dossier Adil Aouchiche. Sur le départ, le natif du Blanc-Mesnil souhaite notamment avoir un temps de jeu plus conséquent avec l’équipe professionnel du PSG. Cette saison, il a disputé 3 matches toutes compétitions confondues avec les Rouge et Bleu (162 minutes) pour un but marqué.