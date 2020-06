Réunion sur deux jours pour entériner les dates et le format de la Ligue des champions

Le 17 juin prochain, le comité exécutif de l’UEFA se réunira afin de décider du format et des dates de la Ligue des champions, qui reprendra lors du mois d’août. Une réunion qui aura également pour objectif de définir les villes hôtes de l’Euro 2020, reporté à l’été 2021 (du 11 juin au 11 juillet). Et face à cet agenda chargé, la réunion du Comex de l’UEFA se déroulera sur deux jours, soit le 17 et 18 juin. Ainsi, les dates et le format de la C1 seront connus le 18 juin dans l’après-midi, comme l’a rapporté le président de la FFF, Noël Le Graët, dans une interview accordée à l’AFP.

“Tous les calendriers internationaux, les reprises de championnats et les dates de Ligue des champions et Ligue Europa seront officiels le 18 juin après-midi, a déclaré Le Graët dans des propos rapportés par RMC Sport. Chaque fédération pourra alors publier ses calendriers. On les a déjà préparés les uns les autres mais on ne peut rien faire sans que l’UEFA ne donne ces dates (…) Je pense que dès le 18 après-midi la Fédération (française) et la Ligue pourront sortir leurs calendriers.” Pour rappel, un Final 8 ou 4 (en match unique) devrait être la solution envisagée par l’UEFA afin de terminer l’exercice 2019-2020 de ses compétitions.

Pour rappel, il reste encore quatre huitièmes de finale (Juventus / OL, Manchester City / Real Madrid, FC Barcelone / Naples et Bayern / Chelsea) alors que le PSG, le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético de Madrid sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League.