Revue de presse PSG : Cavani, Ndombele, Bakayoko, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 25 juin 2020 dans la presse hexagonale.

Le Parisien rappelle que le PSG ne pourra pas faire de folies cet été. Et qu’il devrait même être attentiste sur le marché. “Leonardo devra encore faire jouer son flair, lit-on. L’enveloppe de recrutement pour cet été n’a pas encore filtré. Car le PSG n’a pas encore terminé sa saison et quelques succès pourraient considérablement changer la donne. Et puis, le Covid-19 est passé par là et l’heure est à regarder, soupeser, compter ses pertes, se comparer, observer ses concurrents. […] Quatre postes sont prioritaires : un latéral droit, un milieu de terrain doté d’un profil défensif, proche de celui d’une sentinelle, un défenseur central et un attaquant. Un poste par ligne puisqu’un gardien remplaçant à Navas pourrait aussi être ciblé, même si la possibilité de promouvoir Bulka est étudiée. […] Concernant le profil du futur latéral droit, il devrait plutôt correspondre à celui de Meunier à son arrivée: un joueur mûr mais doté d’une marge de progression importante. Un milieu de terrain est visé et les pistes menant à Tanguy Ndombele (Tottenham) ou Tiémoué Bakayoko (Chelsea) sont à l’étude. Des noms qui pourraient également faire l’objet de prêts avec option d’achat. Ndombele se montre très intéressé par l’idée de venir à Paris et de rejoindre sa région de naissance. Un homme proche des puissants pourrait faciliter cette transaction : Pini Zahavi connaît toutes les arcanes de Tottenham. L’entregent de l’agent israélien pourrait une nouvelle fois se révéler bien utile même s’il ne s’occupe pas des intérêts de Ndombele, chasse gardée de Romain Fernandez, l’un des fils de Luis. L’opération pourrait se négocier à un tarif abordable. […] Car les sept départs actés au PSG font baisser l’enveloppe salariale mais ne rapportent pas de cash. […] Au rang des valeurs marchandes figurent Julian Draxler et Leandro Paredes. Le premier, qui n’a plus qu’un an de contrat, laisse filtrer dans la presse allemande son souhait de poursuivre à Paris. Le second pourrait être vendu une trentaine de millions. Mais a-t-il envie de partir ? Pas sûr. Et aucun autre joueur ne devrait quitter Paris cet été. […] Cette année, le mercato prend fin le 5 octobre et Leo ne va pas se précipiter et flairer les bonnes opportunités. En essayant de rapatrier une étoile ou au moins une promesse française (quota de joueurs formés localement).”

De son côté L’Equipe rapporte que c’est le “cœur gros” qu’Edinson Cavani a dit à sa direction “qu’il n’étirerait pas son contrat jusqu’à fin août. Et elle n’a pas cherché longtemps à le convaincre. […] Il n’a reçu aucun coup de fil ou SMS du club pendant le confinement à part les programmes d’entraînement que lui envoyait le staff par mails. […] Que lui garantissait le PSG en cas de blessure ? Rien. Quelles garanties offraient les instances ? Aucune. Et si, entre-temps, il s’entendait avec un club, serait-il libéré ? Pas sûr. Alors Cavani a choisi de privilégier sa fin de carrière, qu’il imagine toujours en Europe. Leo en a pris note, sans insister. Personne au club n’a cherché non plus à le convaincre de revenir sur sa décision : ni les joueurs ni le président. […] “Edi est vraiment peiné que l’histoire se termine de cette façon, commente son clan de fidèles. Mais, quand bien même il aurait accepté de signer deux mois de plus, il n’aurait même pas pu faire ses adieux puisque les matches devraient avoir lieu à huis clos.” La page est définitivement tournée.”

Le Matador doit maintenant se trouver un dernier grand projet en Europe (deux ans au moins). “Un retour en Italie serait envisageable. En Espagne, l’Atlético de Madrid n’a pas renoncé à le faire venir non plus en dépit des fritures sur la ligne, fin janvier. Barcelone avait également contacté Cavani, lors du dernier jour du mercato d’hiver, mais il avait repoussé cet intérêt. Les Catalans ne sont plus revenus à la charge, rapporte le journal sportif. L’Angleterre le tenterait bien aussi. Newcastle, en cas de changement de propriétaire, a avancé ses pions. Manchester United est également à l’affût. Le marché d’été risque d’être particulièrement long cette année et le futur ex-Parisien n’est pas pressé.”