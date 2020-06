Revue de presse PSG : Cavani, Silva, Meunier, Kurzawa, Aouchiche, Rico, Choupo-Moting, Dubois…

Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 21 juin 2020 dans la presse hexagonale. Samedi, un état de sidération a touché les supporters du PSG en apprenant via Marca qu’Edinson Cavani (33 ans, 301 matches, 200 buts, 21 trophées remportés), en fin de contrat, s’en allait dès le 30 juin, sans vouloir finir la saison avec le PSG alors que de grands rendez-vous (finales nationales et Ligue des champions) sont au programme d’août.

“Paris ne conservera pas l’ensemble de son groupe pour le Final 8 à Lisbonne, contrairement au souhait exprimé par Leonardo”, constate le JDD. Ainsi, “Meunier quittera Paris le 30 juin. Il doit s’engager avec Dortmund qui aurait proposé un prêt payant à son futur ancien club. […] Autre problématique : la France n’a toujours pas aménagé la loi pour permettre ce rab contractuel de deux mois. Sur le principe, Thiago Silva est partant pour rester jusqu’à fin août. Idem pour Choupo-Moting. Un accord a aussi été trouvé avec le FC Séville pour prolonger le prêt de Sergio Rico. Des discussions sont par ailleurs en cours avec Kurzawa. Contre toute attente, il pourrait même étirer son bail au-delà de l’été. Avec les départs annoncés des jeunes Kouassi et Aouchiche, le PSG a besoin de “joueurs formés localement” pour compléter son effectif en Ligue des champions (8 minimum). Une donnée qui pourrait peser sur le mercato parisien. Il se murmure ainsi qu’un joueur comme Léo Dubois (OL) aurait le profil pour pallier le départ de Meunier.”

Un Olympique Lyonnais qui, selon L’Equipe, a rêvé de de Thiago Silva (35 ans), en fin de contrat : “Lyon était alors suffisamment intéressé pour qu’il se penche concrètement sur la faisabilité financière d’une telle opération (Thiago Silva gagne quelque 1,5M€ brut mensuel). Devant une équation économique insoluble, Lyon n’a pas avancé.”

En outre, il est aussi question dans le journal sportif des départs d’Edinson Cavani et de Thomas Meunier. “À ce rythme-là, Tuchel va vraiment finir par se demander comment construire son onze, ironise L’Equipe. Faute de garanties solides en cas notamment de blessure et d’un discours clair du PSG, le Matador a préféré tourner la page et penser à son avenir immédiat. […] Pour Thiago Silva, il n’est pas encore l’heure de partir. Dans un secteur marqué par les départs ou les blessures (Kouassi, Diallo), O Monstro ne sera pas de trop. Leonardo va être soumis à une pression particulièrement forte. […] La présence des jeunes Kalimuendo (18 ans), Franchi (17 ans) et du défenseur polyvalent Pembélé (17 ans), demain, lors de la reprise, ne sera pas de trop. […] En attendant de trancher définitivement le cas Kurzawa – qui pourrait prolonger –, Bernat se retrouve seul. Tuchel ne pourra pas compter à ce poste sur Diallo, touché au dos et absent pendant plusieurs semaines. À droite, avec le départ de Meunier, Kehrer s’avance comme l’option n°1. Sa doublure, Dagba, a longtemps été blessée. […] Il ne faudrait pas qu’Icardi se blesse… Mbappé serait l’une des seules options crédibles. Avec Choupo-Moting, annoncé un temps sur le départ au 30 juin et qui pourrait finalement rester… Une série d’incertitudes que Leonardo va devoir dissiper.”

“La désillusion des pro-Cavani doit être immense, écrit Le Parisien. Dans son entourage, on n’indique même pas si le buteur est bien rentré en France. […] La décision de ne pas poursuivre l’aventure est la sienne. Selon l’un de ses proches, Cavani aurait déjà trouvé un club en vue de la saison prochaine. Un accord qui empêcherait la possibilité de poursuivre deux mois supplémentaires à Paris. L’autre explication tiendrait dans la relation avec la direction sportive (relativement au transfert que le PSG a bloqué en janvier en demandant une somme trop élevée à l’Atlético, selon son clan). […] Selon nos informations, la signature de Meunier au BVB est effective. Des discussions avaient bien lieu entre le PSG, Meunier et Dortmund afin que le joueur reste encore quelques semaines en France. Mais, pour de nombreuses questions juridiques (salaires, assurances…), aucun accord n’a pu être trouvé.”

Selon les informations du Parisien, Thiago Silva sera bien présent pour la Ligue des champions. Il “doit signer un avenant à ce bail afin de le prolonger de deux mois. Tout comme Choupo-Moting et Rico (prolongation du prêt actuel), lit-on. Pour Kurzawa, on pourrait même aller au-delà. […] Des discussions sont en cours entre le latéral gauche et le PSG à ce sujet. Ce qui mettrait fin à la recherche à ce poste sur le marché des transferts.”

Enfin, Adil Aouchiche (17 ans), comme annoncé hier par RMC Sport, a expliqué à la direction sportive du PSG qu’il ne signerait pas professionnel dans son club formateur.