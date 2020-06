Revue de presse PSG : départ de Thiago Silva, finales, retours…

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 9 juin dans la presse hexagonale : le départ de Thiago Silva (35 ans, arrivé en 2012) qui ne se verra pas proposer de prolongation de contrat comme l’en a informé par téléphone Leonardo.

Le départ de Thiago Silva

Thiago Silva “escomptait rallonger son bail de deux ans, avec l’espoir de disputer la Coupe du monde au Qatar. Actuellement au Brésil, dans sa villa, il a accusé le coup”, écrit L’Equipe sur le sujet. “Le départ de O Monstro constitue un événement pour le club. […] Le salaire de Thiago Silva (1,5M€ brut mensuel) n’aura pas joué en faveur d’une prolongation. Un raisonnement qui pourrait concerner aussi Cavani (1,345 M€ brut mensuel). Initiateur de la première ère sportive de QSI (2011-2013), Leonardo semble enclencher le passage vers une nouvelle vague. […] Fred, qui vient de s’engager avec Fluminense, a invité Silva à le rejoindre. Mais son nom circule aussi à Milan ou en Premier League. En attendant, la première question le concernant est de savoir s’il sera présent le 22 juin au Camp des Loges pour la reprise ou libéré. Contractuellement, Silva est lié au PSG jusqu’au 30 juin. Mais, Covid oblige, la FIFA a offert la possibilité d’allonger les contrats de quelques semaines supplémentaires pour boucler les compétitions. Il y a quelques semaines, l’agent du joueur, Paulo Tonietto, avait expliqué : “Thiago veut finir la Ligue des champions avec le PSG.” Et maintenant ?”

“Silva, naturalisé français en 2019, et Paris auront donc connu une histoire pleine d’émotion, constate Le Parisien. Si son histoire à Paris s’arrêtera au terme de cette saison, il faudra que le capitaine trouve un accord pour terminer la Ligue des champions. La volonté commune du joueur et du club sur ce point ne fait pas trop de doute. Car il lui reste un ultime défi à relever : tenter de remporter la Ligue des champions en août avec un maillot du PSG dont il aura marqué l’histoire.”

Finales

Combien de spectateurs dans les gradins pour les finales de la Coupe de France (PSG/ASSE) et de la Coupe de la Ligue (PSG/OL) les week-ends du 25 juillet et du 1er août au Stade de France ? Selon RMC Sport, Noël Le Graët souhaite pour sa finale une jauge de 20.000 spectateurs.

“Cette aspiration correspond à des rumeurs d’assouplissement des mesures de déconfinement, commente Le Parisien. La LFP est sur la même ligne : “Notre objectif, c’est d’avoir du public pour la finale de la Coupe de la Ligue. Concernant la jauge, nous travaillons sur plusieurs hypothèses que l’on présentera au ministère des Sports. Après la prochaine annonce du Premier ministre, nous ajusterons notre dispositif en fonction des possibilités offertes par les autorités publiques.” […] Aujourd’hui, la jauge qui autorisée est celle donnée par le Premier ministre, 5000 personnes, se cantonne à rappeler Maracineanu. Mais la ministre des Sports a ainsi demandé aux ligues, fédérations et supporters de “proposer des protocoles pour les usagers de leur domicile au stade”, notamment pour éviter que les supporters s’entassent dans les transports.“

“Pour les finales de Coupes, la ministre des Sports n’a pas dit non hier à une hausse de la jauge de 5000 personnes actuellement autorisée, observe L’Equipe. La ministre a par ailleurs donné son feu vert pour un retour des fumigènes, dans le prolongement des expérimentations déjà menées ces dernières semaines.”

Retours au PSG

“La reprise de l’entraînement est prévue le 22 juin. Neymar et Thiago Silva, s’ils ne sont pas rentrés en France d’ici à lundi prochain, risquent de devoir observer une quatorzaine qui leur fera manquer les retrouvailles, avance L’Equipe. Une liste de pays à risques devrait ainsi être dressée et une quatorzaine devrait être décidée pour les personnes arrivant de ces États. Le Brésil est considéré aujourd’hui comme la zone où l’épidémie se développe le plus. Seul Marquinhos a pris ses précautions et est déjà revenu en France. Deux autres Parisiens séjournent actuellement en Amérique latine : Cavani en Uruguay et Navas au Costa Rica. Leurs pays ont été peu touchés par la pandémie et ils ne devraient donc pas être concernés par une quarantaine obligatoire. En fin de contrat au 30 juin, l’Uruguayen a prévu de venir honorer ses derniers jours parisiens quoi qu’il arrive.”