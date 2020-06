Revue de presse PSG : état des troupes, agenda, mercato, stades, Aouchiche, Sakho…

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 2 juin 2020 dans la presse hexagonale.

Le Parisien revient sur les deux mois passés pour l’effectif du PSG et affirme que Neymar “a perdu les trois kilos superflus qu’il traînait. Il n’est pas le seul dans ce cas et certains, parfois pointés du doigt, ont sagement mis à profit cet instant de réclusion forcée pour renouer avec une vie plus en conformité avec les règles de l’hygiène des sportifs de haut niveau.”. En revanche, il y y aurait quelques motifs d’inquiétude : “Les remontées auprès du médecin du club font état de nombreux troubles du sommeil voire, plus grave, d’angoisses ou de déprime passagère. Le spleen a, par exemple, gagné Di Maria. Les rires, l’ambiance potache leur manquent terriblement ainsi que leur sport, évidemment et avant tout. […] Plus unis que jamais, ils partagent une conviction: cette équipe possède d’immenses atouts pour remporter la Ligue des champions cette saison. Pour des raisons évidentes, cette édition restera, quoi qu’il arrive, dans l’histoire. Et les Parisiens se disent que, quitte à en remporter une, autant que ce soit celle dont tout le monde parlera encore dans cent ans.”

Si rien n’est acquis, la trame de redémarrage post pandémie sur laquelle le PSG travaille se dessine. Aujourd’hui l’idée est de reprendre l’entraînement à compter du 22 juin, avec des tests médicaux pour commencer. Et avec ce que cela sous-entend en terme de retour des joueurs partis dans leur pays. Une quatorzaine facultative est dans l’air à ce jour. Marquinhos va se l’appliquer en rentrant rapidement à Paris.

“Le PSG a programmé un stage assez rapidement après la reprise”, rapporte Le Parisien sans avoir plus de détails. “La direction sportive met en place un programme de reprise. Le but est de disputer quatre à cinq matchs amicaux en juillet afin de se préparer aux échéances du mois d’août.“

Le mois d’août débutera par une finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon (le 1er). Une semaine plus tard, il sera question de finale de la Coupe de France (le 8 août) face à l’ASSE, “toujours au Stade de France a priori”. Après la conclusion des compétitions domestiques il s’agira de penser à la Ligue des champions. “Le 11 ou 12 août pour les quarts de finale de l’épreuve”, écrit Dominique Séverac. “Si la Ligue des champions se termine comme elle a commencé, le retour aurait lieu les 14 au 15 août.” La décision sera connue le 17 juin avec la réunion du Comex de l’UEFA. On pourrait jouer aussi chaque tour en un match à élimination directe. Dans l’agenda prévisionnel proposé par le média francilien, le PSG pourrait ensuite disputer “une demi-finale le 18 ou 19 août et le retour le 21 ou 22 août”. La finale restant prévue le samedi 29 août, certainement ailleurs qu’à Istanbul.

Enfin, le journal francilien rapporte que Mamadou Sakho est “tenté par le challenge lyonnais”. Reste la dimension salariale puisqu’il gagne plus de 500.000 € mensuels. “Mais ce dernier pourrait faire des efforts. Il est conscient que Lyon pourrait lui offrir un retour en lumière alors qu’il rêve de revenir en bleu.”

L’Equipe évoque les derniers faits concernant un Titi du PSG en fin de contrat d’aspirant, Adil Aouchiche (17 ans), qui “s’est de nouveau rendu à Saint-Étienne, vendredi. Claude Puel en a fait sa priorité. Signe d’une avancée notable dans des négociations entamées depuis près d’un an, Aouchiche a passé sa visite médicale au siège du club. Son entourage a également profité de sa venue dans le Forez pour poursuivre les discussions avec Xavier Thuilot, le DG de l’ASSE. Mais le n°10 des Bleuets n’est pas reparti après avoir signé son premier contrat professionnel. Ses trois agents continuent de faire monter des enchères, pour lesquelles Lille s’est retiré, il y a désormais un mois de cela.“

D’autre part il est question des modalités et dates du prochain mercato. “Un conseil d’administration de la Ligue se tiendra vendredi sur ce sujet sensible, lit-on. La date du 1er juillet circule et ce pour une durée de 12 semaines. Un mercato franco-français devrait être mis sur pied d’ici au 30 juin afin de permettre aux clubs de réaliser quelques opérations bienvenues pour améliorer leurs comptes.”

France Football établit un classement des stades les plus chauds du monde. Le Parc des Princes est 29e. En tête, on trouve la Bombonera-(Boca/ Argentine), Anfield (Liverpool/Angleterre) et troisième le Signal Iduna Park (Borussia Dortmund/Allemagne). Le Vélodrome est 14e et le “chaudron” de Geoffroy-Guichard 15e.