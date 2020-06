Revue de presse PSG : Final 8, UEFA, finales, contrats, Kouassi…

Vu et lu au sujet du PSG ce mercredi 17 juin 2020 dans la presse hexagonale : Tanguy Kouassi, le défenseur polyvalent de 18 ans, qui libre, va signer son premier contrat pro (quatre ou cinq ans) au Bayern. “Un nouveau coup dur pour le PSG, qui va perdre l’un de ses meilleurs jeunes, juge L’Equipe. En attendant la décision d’Adil Aouchiche qui hésite à signer son premier contrat pro au PSG et qui a déjà passé sa visite médicale à Saint-Étienne, le cas Kouassi interpelle. Il va nécessiter une remise à plat des liens entre le centre et l’équipe première. […] En Allemagne, Kouassi va devoir cravacher pour obtenir un temps de jeu significatif.”

Finales

Le Parisien annonce que la finale de la Coupe de France (PSG/Saint-Étienne) et celle de la dernière Coupe de la Ligue (PSG/Lyon) devraient se dérouler le vendredi 24 et le vendredi 31. Le quotidien francilien rapporte que France 2, le diffuseur, a insisté pour jouer le vendredi afin de préserver le jeu Fort Boyard, programmé le samedi soir durant l’été. “Fédération et Ligue n’ont pas opposé de refus à cette demande du diffuseur, écrit le quotidien francilien. Le choix de ces deux dates devrait être officialisé prochainement par la Ligue. Il restera à se pencher sur la part de spectateurs acceptés. De nombreux acteurs poussent pour une présence massive du public.” Dans L’Equipe on peut lire que “contactées, la FFF et la LFP ont signifié que ces deux dates faisaient partie des hypothèses de travail étudiées mais qu’aucune décision définitive n’avait été prise.”

Final 8

Ce mercredi (midi ?), l’UEFA va officialiser le calendrier des Coupes européennes suspendues à la mi-mars. Le comité exécutif devrait valider le Final 8 de Champions League à Lisbonne (Estadio da Luz et José Alvalade) du 12 au 23 août avec des quarts de finale le 12, 13, 14 et 15 août, les demi-finales le 18 et 19 août et la finale le 23 août. Les quatre 8es de finale retour à jouer vont se disputer dans les stades des équipes hôtes comme de coutume (ce sera donc à Turin, Manchester, Munich et Barcelone, les 7 ou 8 août). Concernant les joueuses du PSG elle devrait voir se confirmer ce qui est dans les tuyaux à l’UEFA : un Final 8 au Pays basque espagnol, à San Sebastian (Anoeta) et à Bilbao (ville de la finale), du 21 au 30 août. “Toutes les rencontres se disputeront sur un match unique, 90 minutes avant 30 éventuelles minutes de prolongation puis des tirs au but en cas d’égalité, ajoute Le Parisien. Cinq changements pourraient être autorisés.“

Contrats

Le PSG “doit prolonger au moins cinq joueurs (Cavani, Thiago Silva, Kurzawa, Meunier et Rico) pour terminer sa saison en juillet et août, lit-on enfin dans le journal francilien. Avec les obstacles juridiques qui en découlent. […] En France, un joueur ne peut normalement pas signer pour une pige de deux mois. On risque donc d’être dans une situation dérogatoire”, explique l’avocat Christophe Bertrand. Cette loi, actuellement en débat au Parlement, va permettre l’adaptation du régime. Si elle entre rapidement en vigueur, elle devrait lever bien des obstacles juridiques même si en parallèle le PSG va devoir trouver un accord financier avec les joueurs concernés. On peut d’ores et déjà avancer que des éléments comme Silva ou Cavani ne feront aucun cadeau au PSG. Ils devraient exiger le paiement intégral de leurs salaires mensuels (soit 1,5M€ et 1,3M€). Pour Meunier, c’est un peu plus flou. Le Belge semble très proche de signer à Dortmund. Mais il négocierait avec le club allemand la possibilité de terminer la saison avec Paris cet été. Un autre casse-tête juridique.”