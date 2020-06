Revue de presse PSG : Icardi, Cavani, Marusic, Milinkovic-Savic, Kouassi, Alex Telles, Partey, Reina, etc.

Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 1er juin 2020 dans la presse hexagonale.

Hier, le PSG a enregistré sa première signature du mercato. Mauro Icardi (27 ans) s’est officiellement engagé jusqu’en 2024 (avec un salaire annuel qui passe de 10 à 12M€ brut). “Un bon coup”, selon Le Parisien. “Leonardo a encore démontré son habilité dans les négociations. Alors que l’option d’achat était initialement fixée à 70M€, le PSG va verser 50M€ (plus 8M€ de bonus) à l’Inter qui avait besoin de liquidités et ne voulait plus d’Icardi, en froid avec les supporters avant son départ. De plus, le club italien ne souhaitait pas renforcer un concurrent, sachant que la Juve était depuis longtemps en embuscade. […] Avec Icardi, le PSG gagne aussi du temps et n’aura pas à intégrer une nouvelle recrue. […] Ce transfert définitif devrait aussi stabiliser l’Argentin et sa famille recomposée. La question est maintenant de savoir si sa sulfureuse épouse et agent Wanda Nara, qui vivait cette année entre Milan, Rome – où elle intervenait à la télévision italienne – et Paris, viendra s’installer au quotidien dans leur appartement de Neuilly. En tout cas, elle semble ravie par ce transfert.”

“Les dirigeants parisiens ont respecté le timing qui les liait à l’Inter sur la date butoir (31 mai) de l’option d’achat, commente L’Equipe. Leonardo n’a pas voulu prendre le risque de perdre la main sur ce dossier. Il sait que les buteurs seront rares et que l’offre n’est pas large à ce niveau. La cession définitive s’est soldée à 50 M€ plus 8 M€ de bonus. Le coût total se rapprocherait des 63 M€, la saison de prêt ayant coûté 5 M€. Wanda Nara, son épouse et agent, a aussi profité de l’occasion, et de la concurrence de la Juve, pour faire passer son salaire brut annuel, initialement négocié à 10 M€, à 12 M€ jusqu’en 2024. Il deviendra le 6e plus gros revenu du club, à égalité avec Navas. […] Icardi aurait également exigé de récupérer son n°9 fétiche. […] En fin de contrat au 30 juin, Cavani prolongera, au mieux, son bail parisien de deux mois si le PSG achève la campagne de C1 en août. Il aurait plutôt aimé un nouveau contrat de deux ou trois saisons, qu’il ira chasser en Italie (Inter, Naples), en Angleterre (Chelsea, Manchester United, Everton, Newcastle) ou en Espagne (Atlético, Valence).”

Dans le journal sportif, on peut également lire que Paris s’est encore renseigné auprès de la Lazio sur le latéral droit monténégrin Adam Marusic (27 ans, sous contrat jusqu’en 2022) et le milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic (25 ans, 2024). Deux joueurs représentés par Mateja Kezman. Adam Marusic, “pisté aussi par Everton, se négocierait autour de 15M€, écrit L’Equipe. Ce poste sera la prochaine priorité. L’idée d’un package regroupant les deux joueurs romains serait dans l’air autour de 80M€. Dans le couloir gauche, le PSG a fait un pas en arrière pour Theo Hernandez, devant le tarif réclamé par Milan (50M€). Le latéral souhaiterait aussi rester au moins une saison de plus. La piste menant à Alex Telles (27 ans, 2021) – qui s’est adjoint les services de Pini Zahavi – a donc repris de la vigueur. Le FC Porto serait prêt à négocier autour de 25M€. […] Au milieu, l’hypothèse Thomas Partey, qui a une clause de départ de 50M€ à l’Atlético, a été mise en stand-by. Le PSG n’aurait pas totalement perdu espoir de faire signer à Tanguy Kouassi (17 ans) son premier contrat pro. Le jeune penche pour cette solution, contrairement à son entourage, pas insensible aux primes du RB Leipzig ou du Milan, qui tutoient les 5M€ à la signature. Les renseignements autour du Marseillais Boubacar Kamara n’ont pas été plus loin pour l’instant. En défense centrale, la perspective menant à Kalidou Koulibaly semble s’évanouir face au pressing de Manchester United. Pour doubler Navas, le PSG attend de faire le point avec Areola (27 ans, 2023, 7M€ de salaire brut annuel). Si Areola trouve un point de chute, Pepe Reina (37 ans, 2021, Milan) reste une solution étudiée. Avec la non-reconduction plus que probable des contrats de Silva, Cavani, Meunier et Kurzawa, le PSG va économiser près de 40M€ de masse salariale.”