Revue de presse PSG : Kurzawa, reprise, Celtic, Anderlecht, Parc des Princes

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 23 juin 2020 dans la presse hexagonale.

“Les joueurs ont tous été testés au Covid-19 hier, avant d’effectuer des tests physiques et cardiaques plus poussés, aujourd’hui et demain, écrit L’Equipe. Silva et Choupo-Moting, qui ont accepté d’étirer leur contrat de deux mois avec le PSG, étaient également présents, à la différence de Meunier, Cavani, Kouassi et Aouchiche. Les deux derniers s’étaient vu proposer par le club de passer un test au Covid-19 hier mais ils ont décliné l’offre, puisqu’ils ont décidé d’évoluer ailleurs la saison prochaine. Aucun de ces quatre-là n’a donc pu faire ses adieux à ses coéquipiers. […] Trois ou quatre matches amicaux devraient être organisés. Le premier, contre les U19 du club, le 9 juillet, le second au Havre (L2), le 11 ou le 12 juillet, et deux autres à des dates qui seront déterminées en fonction de celles des finales de Coupes de France et de la Ligue (probablement les 24 et 31 juillet). Des discussions sont engagées avec Anderlecht et le Celtic. D’ici là, les Parisiens pourraient être testés deux ou trois fois par semaine au Covid-19. Et, à partir d’aujourd’hui, jusqu’à demain, tous passeront des tests cardiaques et physiques poussés.”

Le Parisien parle de “retour de flamme” entre Layvin Kurzawa et le PSG, comme un des “effets collatéraux de l’épidémie de Covid-19”. Surtout que “selon France Football, c’est un contrat de quatre saisons supplémentaires qu’il se serait récemment vu proposer. Un revirement de situation certes surprenant mais pas si incompréhensible que cela pour un club que la crise devrait amputer d’un peu plus de 200M€. […] Alex Telles, pour qui le PSG avait un faible, est vite devenu inaccessible en raison de la gourmandise de Porto, qui ne souhaitaient pas libérer leur joueur en dessous de 30M€. Un prix nettement en dessous de celui de Lucas Hernandez, transfert le plus cher de l’histoire du Bayern (80 M€), qui ne laisserait pas, non plus, Paris insensible. Mais quitte à recruter français, autant ne pas aller chercher ailleurs. Et bien qu’il se soit imaginé prendre la direction de l’Angleterre ces derniers mois, qu’Arsenal, Chelsea ou l’Inter se disent intéressés, Captain Kurz aurait lui manifesté un attachement et une envie de demeurer au club qui n’auraient pas laissé insensible. Au point que son éventuelle prolongation soit, sans qu’elle ne fasse tousser personne, assortie d’une hausse substantielle de salaire, aujourd’hui estimé à 200.000 euros brut mensuels.” En outre, le journal francilien évoque la possibilité de voir deux matches amicaux au Parc des Princes après le match contre les moins de 19 ans (8 ou 9 juillet), et celui au Havre (dimanche 12 juillet).