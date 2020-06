Revue de presse PSG : Leonardo, Mbappé, Neymar, Kouassi, Cavani…

Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 14 juin 2020 dans la presse hexagonale.

Un PSG (impacté par la crise sanitaire au niveau de 200M€ de manque à gagner) qui ne fera pas de folies sur le marché, “un vrai risque de les perdre” Kouassi et Aouchiche, Thomas Tuchel qui est confirmé sur le banc pour la saison prochaine, Silva, Cavani, Kurzawa, Meunier et Choupo-Moting qui ne seront plus au club la saison prochaine même si les quatre premiers pourraient avoir un avenant de deux mois pour aller au bout de l’exercice en cours. Tels sont les messages forts de Leonardo dans un long entretien accordé au JDD. Quant à Neymar et Kylian Mbappé, “ils ont encore deux ans de contrat, et on pense plutôt à l’après avec eux. On veut avancer“…

“On reprend le 22 juin. On va faire tous les contrôles, puis dix jours d’entraînement. On a déjà établi un planning de matches amicaux, mais ça reste aléatoire car on ne connaît pas encore les dates des finales, explique le directeur sportif du PSG. Sportivement comme pour le mercato, on n’est pas en juin, on est en mars. On a des finales et la Ligue des champions à disputer, et on doit utiliser le même effectif pour ces matches-là. Si un joueur en fin de contrat avec nous a déjà un accord avec un autre club pour début juillet, comment fait-on ? On va rencontrer de gros problèmes, c’est sûr. L’idée de prolonger de deux mois est dans l’air, mais elle n’est pas encore établie juridiquement. […] Mbappé semble promis au Real Madrid à terme ? Mbappé est le futur du PSG. C’est ce que tout le monde veut. L’idéal serait de prolonger. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Messi et Cristiano ont 32 et 35 ans ; Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n’y a pas besoin de trop réfléchir. Après, il faut trouver la solution pour continuer l’aventure ensemble.”

“Je ne crois pas qu’il y aura des transferts de 100M€, déclare également Leonardo au sujet du prochain mercato. Personne ne peut dépenser de grosses sommes, même nous. Au PSG, on va avoir des pertes très importantes. Il vaut mieux rester calme en ce moment. On devra être créatifs, trouver de bonnes solutions pas trop chères. Beaucoup de noms circulent mais on n’a fait aucune offre. Ce n’est pas le moment. […] On va repartir sur une année de transition, sans bling-bling.“

“Alors que ses proches assuraient il y a moins d’une semaine qu’il privilégiait un avenir à Paris, Tanguy Kouassi va finalement quitter le club, constate Le Parisien. En milieu de semaine, celui-ci a annoncé à Leonardo qu’il ne signerait pas son premier contrat professionnel avec son club formateur, comme l’a révélé RMC. Des informations confirmées par des proches du défenseur. Ils assurent que la décision n’a été prise que cette semaine et que cela s’est joué à peu de chose. […] Avec le départ acté de Thiago Silva, le PSG comptait s’appuyer sur la charnière Kimpembe-Marquinhos et sur Diallo, Kehrer et Kouassi comme solides recours. Le départ de ce dernier pourrait l’amener à se repencher sur la question.“

L’Equipe évoque le retour de Neymar à Paris samedi en milieu de matinée, un des “douze joueurs qui ont franchi les frontières françaises”. Et explique que “l’attaquant plus « fit » qu’à son départ, avec trois kilos en moins, envisageait de revenir à Paris le 21 juin. Mais le PSG l’a vite averti d’une possible complication de la situation pour lui et les autres joueurs hors UE. À partir de demain, les États européens pourraient revoir les conditions d’entrée dans l’espace Schengen. […] Neymar pourrait aller passer cette dernière semaine de congés dans le sud de la France et revoir quelques coéquipiers qui ont élu villégiature dans le golfe de Saint-Tropez. Marquinhos s’y est posé depuis le 4 juin. Verratti est aussi dans le coin, avec Lavezzi. Di Maria n’est pas très loin, sur les bords de la Méditerranée, comme Mbappé. […] Keylor Navas, qui avait affrété un avion privé pour rejoindre le Costa Rica dès la fin mars, fait déjà chauffer les réacteurs pour le retour, tout comme Cavani et Thiago Silva. Tous doivent revenir d’ici à la nuit de lundi à mardi. Le PSG a fixé cette deadline officieuse de retour, une semaine avant sa reprise officielle, afin d’éviter une mise en quatorzaine.” Le journal sportif conclut ainsi son article : “Neymar aurait répété sa motivation pour la fin de la Ligue des champions. La formule envisagée d’un Final 8 à Lisbonne lui plairait particulièrement. Il a même dit qu’il pensait le PSG capable d’aller au bout. Son retour prématuré en France matérialise ses paroles en acte fort. L’homme qui vaut 222 M€ est à bloc.”