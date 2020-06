Revue de presse PSG : Leonardo, Neymar, Mbappé, finales, calendrier, Kouassi, Pogba…

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 16 juin 2020 dans la presse hexagonale.

“Leonardo, le très influent directeur sportif d’un PSG touché par la crise (206.3M€ de pertes), a annoncé la couleur d’une prochaine saison « sans bling-bling », sans Cavani ni Thiago Silva. Mais pas sans ambitions, écrit L’Equipe. À une semaine de la reprise, le 22 juin, Leonardo impulse le mouvement d’une intersaison qui n’en est pas encore une avec la perspective d’aller chercher une Ligue des champions pas comme les autres en août. Et, contrairement à ce qu’il dit, la prochaine saison ne sera pas de « transition », avec déjà ces grandes décisions. […] Mbappé et Neymar resteront parisiens la saison prochaine. Ce discours marque un petit tournant pour le Brésilien. Il y a un an, il avait réclamé son départ et le PSG lui avait ouvert la porte à condition de s’y retrouver financièrement. Cet hiver encore, du côté de Doha, on expliquait que si le « Ney » souhaitait toujours retourner à Barcelone cet été, il ne serait pas retenu. Dans ce cas, la manne espérée aurait été mise à profit pour bâtir une équipe plus équilibrée. Mais, entre-temps, le n°10 a réussi son opération reconquête et, en dépit des fantasmes catalans, il n’a plus parlé de départ en privé. Juste avant l’interruption par le Covid-19, les dirigeants du PSG et la famille du joueur avaient même prévu de se voir pour parler de la suite… Entre-temps, il s’est aussi passé cette crise qui rend inimaginable, pour le Barça, de faire aboutir un transfert de cette dimension. Que ce soit par choix ou par défaut, en somme, il restera. Pour Mbappé, c’est autre chose qui se joue. Les discussions pour une prolongation ont été entamées il y a quelques mois, mais le joueur reste fidèle à sa ligne et temporise. Signe que rien n’est acté pour lui. Les prochains mois seront cruciaux, à commencer par l’issue de la Ligue des champions, pour laquelle les duettistes nourrissent un appétit optimal. […] D’ici là, l’idée d’un stage à l’étranger (Autriche, Espagne, Qatar ?) a été évoquée en interne mais rien n’est prévu pour le moment. Une participation au tournoi annoncé par Aulas, elle, est incertaine. Le premier de ces matches amicaux est programmé le 8 juillet au Camp des Loges contre les U19 ans du PSG, et l’idée est d’enchaîner tous les trois ou quatre jours.”

Le Stade Rennais “s’active pour faire signer” Tanguy Kouassi, qui est très sensible au projet affiché par le club breton, rapporte le journal sportif qui donne un nom : Hakim Hamouche qui conseille le défenseur de 18 ans en fin de contrat d’aspirant au PSG et qui était déjà à l’origine des départs de Jean-Kévin Augustin à Leipzig, en 2017 et d’Antoine Bernede à Salzbourg, en 2019.

“Désireux de rejoindre Barcelone l’été dernier, Neymar devrait finalement encore jouer à Paris la saison prochaine. Mais le Brésilien et le PSG ne discutent toujours pas d’une prolongation de contrat, affirme Le Parisien. “Nous n’avons pas eu la chance de parler de quoi que ce soit”, indique l’entourage du joueur, qui avait montré des signes d’ouverture au début de cette année. Il est vrai que la crise sanitaire n’a pas aidé. A Paris, on estime qu’il reste encore du temps pour entamer des pourparlers et jeter les bases d’un accord de prolongation. Il faudra, pour cela, que Leonardo s’emploie à aplanir le différend avec son compatriote. Un malaise né au cours de l’été dernier et que la saison en cours, marquée notamment par la gestion de la blessure au dos, n’a pas permis de dissiper. De son côté, Neymar a souvent fait savoir qu’il déterminerait ses préférences pour son avenir en fonction du parcours de son club actuel en Ligue des champions.”

Selon les informations du quotidien francilien, “de nombreux acteurs poussent pour voir le Stade de France rempli dès la fin juillet (une finale de la Coupe de France potentiellement le vendredi 24 juillet). Mais les instances restent prudentes. […] La LFP doit transmettre très prochainement un cahier des charges pour encadrer le retour du public dans les stades.“

Enfin, dans France Football, on parle de Paul Pogba : “Le PSG, en quête d’un renfort au milieu, garde un œil sur la situation du champion du monde mais ne dispose pas d’une marge de manœuvre financière suffisante. Surtout, Leonardo a davantage le regard braqué sur la Serie A, où plusieurs joueurs sont ciblés, notamment Sergej Milinkovic-Savic, mais aussi Ismaël Bennacer et Lorenzo Pellegrini.”