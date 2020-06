Revue de presse PSG : Marquinhos-Kimpembe, Kouassi, tournoi, Choupo-Moting…

Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 12 juin 2020 dans la presse hexagonale. La confirmation qu’Eric Maxim Choupo-Moting, en fin de contrat, n’ira pas au delà du 30 juin dans l’effectif parisien. L’attaquant camerounais arrivé en 2018 n’étant pas qualifié pour la Ligue des champions, il n’y aura pas d’avenant le concernant.

“Hier soir, Téléfoot a mis en ligne une vidéo de Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL dévoile des détails au sujet des deux tournois de pré-saison que son club va organiser, écrit L’Equipe. Le premier réunira, du 13 au 18 juillet, six équipes masculines, dont sans doute le PSG. “J’espère avoir Nasser dans la soirée pour pouvoir l’acter définitivement”, explique Aulas dans la vidéo. Le second tournoi réunira, la semaine du 15 août, quatre formations féminines, dont sans doute encore le PSG, mais aussi OL Reign (la franchise américaine de l’OL) et la Juventus.”

Le tandem Marquinhos-Kimpembe devrait être intronisé en défense centrale la saison prochaine avec le départ annoncé de Thiago Silva. Le PSG qui a Thilo Kehrer, Abdou Diallo et potentiellement Tanguy Kouassi, ne recrutera pas de nouvel axial. “Une volonté imposée par le marché où Kalidou Koulibaly, qui plaisait à Leonardo, est par exemple valorisé à près de 100M€ par Naples, mais aussi par la volonté de repositionner Marquinhos, explique Le Parisien. Le PSG cherche un milieu de terrain défensif, une nouvelle fois, comme l’implication d’Al-Khelaïfi dans le dossier Sandro Tonali l’a confirmé. Cette situation de statu quo est néanmoins liée à la décision de Kouassi. Il a fait d’une signature au PSG sa priorité mais doit entériner sa décision d’ici au début de semaine prochaine alors que deux ou trois grands clubs européens restent en lice en tant qu’outsiders.“

“Rentrées au Brésil mi-mars, Thiago Silva et Neymar ont profité de leur proximité à Mangaratiba courant mai pour entretenir ensemble leur condition physique, lit-on encore dans le journal francilien. Si les deux stars du PSG n’ont pas communiqué sur le sujet, Philipe Gabriel Pires, jeune gardien du Vasco de Gama, ne s’est, lui, pas privé de « vendre la mèche » sur les réseaux sociaux.”