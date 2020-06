Revue de presse PSG : Meunier, BVB, Kurzawa, Mbappé

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 29 juin 2020 dans la presse hexagonale.

Thomas Meunier (28 ans), non conservé par Paris, n’a pas repris l’entraînement au camp des Loges, a fait ses adieux sur les réseaux sociaux, a signé jeudi pour quatre années avec le Borussia. Toutefois, “Dortmund se dit d’accord pour laisser Meunier finir la Ligue des champions avec le PSG. Mais à condition de percevoir une indemnité sous la forme d’un prêt payant de quelques semaines, ce qui rend l’opération difficile à imaginer, écrit L’Equipe. Si les deux clubs venaient à trouver un terrain d’entente sur ce point, l’affaire ne serait pas encore entendue. Le défenseur et le PSG ont déjà échangé sur les conditions financières d’une mini-prolongation, mais ils ne sont pas tombés d’accord. Comme pour les autres joueurs concernés par cette situation (Silva, Choupo-Moting, Rico), et comme le recommande la FIFA, le PSG a proposé de rester sur les mêmes bases salariales que la saison écoulée. Le Belge n’a pas donné suite pour le moment. Enfin, dernier écueil à régler, et pas des moindres, les assurances. Dortmund comme Meunier veulent avoir des garanties. Or celles-ci peuvent s’avérer extrêmement onéreuses. […] Difficile d’imaginer Meunier au Portugal en août.”

Même son de cloche dans Le Parisien au sujet de Thomas Meunier pour qui “il paraît inconcevable, ne serait-ce qu’en termes d’image, de voir le PSG lui proposer de porter de nouveau ses couleurs”. En outre le journal francilien confirme les informations de France Football concernant Layvin Kurzawa (27 ans) : il “devrait parapher un nouveau contrat de quatre ans, assorti d’un salaire multiplié par deux, cette semaine en faveur du PSG. Un incroyable revirement. Paris a décidé de limiter les folies en n’allant pas payer ailleurs ce qu’il avait sous la main.“

Le Parisien constate également que Kylian Mbappé, “bien qu’il vive à Paris”, a voté hier dans sa ville de Bondy. “Si Kylian ne s’est encore guère aventuré sur le terrain politique, la famille Mbappé n’a jamais fait mystère des bonnes relations entretenues avec l’édile, lit-on. La proximité avec Kylian Mbappé n’a pourtant pas suffi à Sylvine Thomassin, battue hier soir de 64 voix par Stephen Hervé.”

Enfin Ouest-France propose un “Edinson Cavani, l’adieu au Prince du Parc“. Même si “après sept ans à Paris, le meilleur buteur de l’histoire du PSG quitte la capitale par la petite porte. Mais le Matador laissera une trace immense dans l’histoire du club.“