Revue de presse PSG : Ndombele, Bodmer, avenants…

Vu et lu au sujet du PSG ce mercredi 24 juin 2020 dans la presse hexagonale.

Un Tanguy va-t-il en remplacer un autre dans l’effectif du PSG ? Alors que Tanguy Kouassi fait ses valises pour Munich, l’ancien milieu de terrain de l’OL aujourd’hui à Tottenham (acheté 60M€), Tanguy Ndombele (23 ans), fait les siennes du côté de Londres, rapporte L’Equipe.

Car la “relation entre Mourinho et Ndombele a pris un virage sévère lundi. Un vif échange a opposé les deux hommes. […] Rigoureux durant la période de confinement, Ndombele se sent à 100%. Problème, Mourinho estime, lui, que le joueur ne montre pas suffisamment d’investissement et donc il ne l’utilise pas. Pour Ndombele, déjà lassé ces derniers mois des piques publiques de Mourinho, arrivé sur le banc fin novembre, cette reprise ratée est l’événement de trop. C’est ce qu’il a expliqué au principal intéressé lors de cette réunion animée lundi. Il lui a indiqué qu’il ne souhaitait plus jouer sous ses ordres. Les deux parties ont multiplié les échanges ces dernières heures pour trouver une solution. Difficile d’imaginer, pour l’instant, une conciliation. […] Dans ce contexte brûlant, deux clubs se sont positionnés très concrètement. Le FC Barcelone qui veut densifier son entrejeu. Face au manque de liquidités du club catalan, l’idée d’un prêt sur deux ans avec une option d’achat automatique prend de l’épaisseur ces dernières heures. […] Mais le PSG a aussi flairé la bonne affaire. Tuchel échange régulièrement avec l’entourage du joueur. Là encore, ce serait la solution d’un prêt avec option d’achat obligatoire qui serait privilégiée. Originaire de l’Essonne, le milieu n’avait pas été insensible à l’approche parisienne en 2019. Il se voyait bien jouer au Parc des Princes. Sa proximité avec Mbappé est également un atout. Mais pour Tuchel, il faudra désormais convaincre Leonardo qui est lancé sur des dossiers à lui, comme le Laziale Milinkovic-Savic. Tuchel va devoir faire preuve de persuasion. Et rapidement. Car le Barça ne tardera pas…”

En attendant, Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Eric Choupo-Moting (qui sera dans la prochaine liste UEFA) et Sergio Rico “devraient pouvoir acter leur avenant prolongeant de deux mois leur contrat au PSG. Leonardo aura les mains libres sur le plan juridique dans les prochains jours, écrit Le Parisien. Une ordonnance sera publiée au Journal officiel avant le 30 juin.“

Dans le journal francilien, on trouve les paroles de Mathieu Bodmer qui raccroche les crampons à 37 ans. Il y fait un constat : “Si je n’avais pas signé au PSG, j’aurais foiré ma carrière. Petit, j’allais au camp des Loges pour voir mon joueur préféré, David Ginola. Mon père était supporter du PSG. Je devais y signer dans les catégories de jeunes. Ensuite, Paris m’a contacté quand j’étais à Caen, Lille et Lyon. Signer au PSG était donc un rêve devenu réalité. […] J’y ai gagné mon 2e titre de champion de France (après celui à Lyon), le 3e pour le club. J’ai pu côtoyer de super joueurs comme Zlatan Ibrahimovic. C’était un ovni ! J’adore le personnage et le joueur. Ce mec a apporté beaucoup de choses au club.”