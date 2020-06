Revue de presse PSG : Neymar à Saint-Tropez, Silva, fins de contrat, défenseurs…

Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 15 juin 2020 dans la presse hexagonale.

Avec Aouchiche, Cavani, Choupo-Moting, Kouassi, Kurzawa, Meunier, Rico (en fin de prêt) et Thiago Silva en fin d’engagement au 30 juin, soit huit joueurs, le PSG se singularise parmi les clubs encore en lice en Ligue des champions. Aucun des onze autre clubs (Leipzig, Atlético, Atalalanta, City, Real, Juventus, OL, Chelsea, Bayern, Naples, Barcelone) n’a plus de trois joueurs en fin de contrat. Un problème spécifique évoqué par L’Equipe et qui doit d’abord se décanter du côté de la Ligue. “Le PSG attend les directives de la LFP, pour pouvoir encore compter sur Cavani et Thiago Silva, s’ils sont d’accord, sachant qu’ils ne pourraient continuer à jouer l’édition 2019-2020 de la C1 dans un autre club toujours qualifié, même si l’attaquant uruguayen s’engageait avec l’Atlético de Madrid, par exemple. C’est maintenant “la Ligue qui devrait, dans les prochains jours, modifier la Charte du football professionnel et permettre, à titre exceptionnelle, d’étendre la durée des contrats jusqu’à la fin de la saison, au-delà du 30 juin, donc”, comme l’explique Sevan Karian, avocat spécialisé dans le droit du sport.”

Le Parisien rapporte que Neymar, à peine arrivé à Paris, “a rejoint Saint-Tropez où il doit passer quelques jours, en compagnie de Marco Verratti notamment.” Une région où l’on trouve actuellement Marquinhos, Di Maria, Paredes, ou encore Lavezzi. “Les retours en France doivent se poursuivre, avec un délai de sécurité fixé à mardi par le PSG, lit-on également. Gueye, rentré au Sénégal après avoir vécu le confinement dans les Pyrénées, doit faire le chemin du retour et devrait rester à Paris. Navas et Cavani sont attendus sous 48 heures. Silva, quant à lui, a pris l’avion pour arriver dans la capitale hier soir. En plus de leur réacclimatation et de la reprise prochaine, les deux derniers joueurs devront régler leur prolongation pour les mois de juillet et août à Paris.”

Le journal francilien observe que la formation du PSG produit “un nombre impressionnant de défenseurs centraux” depuis Mamadou Sakho. Ce qui “s’expliquerait principalement par la sélection à l’entrée opérée par le PSG. “Les joueurs recrutés au centre de formation sont souvent des Parisiens, costauds, avec des fibres rapides, assez grands. Des profils qui aident pour jouer derrière”, analyse Hervé Guégan. […] La manne ne devrait pas se tarir ces prochaines années. Le PSG a entamé des discussions pour faire signer son premier contrat professionnel à Hubert Mbuyi Muamba, 17 ans. Un joueur de… 14 ans (15 ans en août) fait aussi énormément parler: El Chadaille Bitshiabu. On remarque rapidement son 1,95 m, mais sa technique et son jeu long font aussi sensation, au point que beaucoup voient déjà en lui une future star.“