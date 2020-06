Revue de presse PSG : reprise, tests, Final 8 Kurzawa, Cavani

Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 22 juin 2020 dans la presse hexagonale : la reprise entre camp des Loges et hôpital américain de Neuilly. Aujourd’hui, les joueurs (exceptés Edinson Cavani, Thomas Meunier, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi) débutent trois jours de tests avant de retrouver le terrain jeudi par groupe de cinq, avec un protocole sanitaire strict. Le cap : bien préparer les finales de coupes nationales et surtout le Final 8 de Champions League qui débutera le 12 août à Lisbonne car trois victoires successives feraient du PSG le champion d’Europe. Les jeunes Arnaud Kalimuendo, Timothée Pembélé et Denis Franchi sont convoqués. Quant à Abdou Diallo, opéré du dos au début du mois, c’est un programme individuel qui lui est déjà proposé.

“Ils n’ont que ça en tête : le Final 8”, assure Le Parisien. “Pour le disputer, le PSG a le droit d’inscrire des nouveaux joueurs déjà présents au club (comme Choupo-Moting qui n’était pas sur la dernière liste UEFA). Pour remplacer Meunier, deux solutions apparaissent : Dagba et Kehrer. Sauf que le premier n’a plus joué depuis le 29 janvier et que le second entrera aussi dans la rotation en défense centrale. […] “Pas de blessure” : voilà le mot d’ordre.“

Le départ soudain, immédiat, et inattendu d’Edinson Cavani (33 ans, 200 buts en 301 matches) va au delà du sportif. “Les supporters du PSG oscillent entre admiration intacte et déception amoureuse, observe le journal francilien. Pour l’heure, le PSG préfère rester mesuré. Le club ne souhaite pas encore communiquer publiquement. C’est l’heure de la reprise de l’entraînement et les questions autour d’un possible hommage arriveront plus tard. Mais quelle image les fans vont-ils conserver de Cavani ? Le Collectif Ultras Paris (CUP), parfois ironiquement surnommé Cavani Ultras Paris en raison de son adoration de l’Uruguayen, souhaite prendre du recul avant de s’exprimer sur ce départ.”

“Les équipes du docteur Baudot et du team manager ont multiplié les initiatives ces derniers jours pour limiter les risques inhérents à cette reprise, rapporte L’Equipe. Cette première semaine sera particulièrement surveillée sur le plan sanitaire. Ce premier jour – les joueurs sont convoqués à intervalles réguliers à partir de 8 h 30 – sera consacré à des tests de dépistage au Covid-19. Une remise en route très légère : une à deux heures sur place, auxquelles succéderont deux jours de tests physiques classiques à l’hôpital. […] Les débats autour de la préparation physique seront centraux dans les prochaines semaines. Paris n’a, pour l’instant, pas prévu de stage. […] Le PSG affrontera (en amical) des équipes sur la brèche depuis deux mois. […] Lors du Final 8, entre une équipe sans matches de compétition ou presque et une équipe qui, sur les dernières semaines, a beaucoup enchaîné, quelle est la plus avantagée ? Paris n’est pas nécessairement perdant… “Certaines équipes vont se “manger” 15 matches en un mois et demi. Elles vont arriver sur les rotules, explique un préparateur physique. Elles vont avoir deux ou trois semaines de préparation ensuite, il va falloir gérer ça. Il va falloir qu’elles récupèrent tout en gardant le rythme parce qu’il y a des échéances capitales derrière, ce ne sera pas évident à gérer non plus. Par rapport au PSG, le seul avantage, c’est qu’elles auront plus d’automatismes. ” Pour le staff, au-delà de la progression athlétique, le défi est là.”

Enfin, dans le quotidien sportif, il est aussi question de la possible prolongation surprise de Layvin Kurzawa : “Tuchel a toujours apprécié le joueur. Le latéral dispose d’un salaire mensuel de quelque 200. 000 euros brut, mais il espère se voir offrir plus. Avec ses nouveaux conseillers, Kurzawa lorgne le marché anglais, où Arsenal va renouveler ses latéraux gauche. L’Inter, très intéressée par le joueur depuis l’an dernier, garde aussi un œil sur l’évolution de ce dossier. Mais inenvisageable il y a encore quelques semaines, la prolongation de Kurzawa à Paris est de nouveau possible.”