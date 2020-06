Revue de presse PSG : Thiago Silva, contrats, Le Graët et des finales à 80.000 spectateurs

Vu et lu au sujet du PSG ce mercredi 10 juin 2020 dans la presse hexagonale.

“Le Conseil d’État a retoqué l’ensemble des requêtes de Jean-Michel Aulas et de l’OL, qui a même été condamné à payer 3000 euros à la Ligue. Une décision qui clôture une passe difficile pour son président”, constate L’Equipe. “L’OL, septième de L1, n’est, pour l’heure, pas qualifié pour une Coupe d’Europe. S’il ne remporte pas la Coupe de la Ligue, dont la finale contre le PSG pourrait se jouer le 25 juillet, ou la Ligue des champions, cette absence de scène continentale constituera une première depuis 1997. Ce qui représentera un préjudice financier de plusieurs dizaines de millions d’euros pour le club.”

Dans Le Figaro, le président de la FFF, Noël Le Graët (qui doit s’entretenir une heure avec le Président de la République aujourd’hui), exprime son souhait de finales des Coupes de France et de la Ligue devant 80 000 spectateurs. Le patron du football français espère pouvoir remplir le Stade de France. “Je vais être excessif… Cela me semble possible, affirme-t-il. Je souhaite que les finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France se jouent devant plus de 5000 spectateurs, puisque nous sommes tous mieux portants et qu’elles le méritent. Je souhaite aussi que le Championnat ait lieu avec davantage de spectateurs à partir de la fin août. Mais nous appliquerons les consignes. Si c’est non, ce sera non et je ne ferai pas de comédie.

Du côté du Parisien, on parle d’un Thiago Silva “bientôt à Paris afin de clarifier sa situation” car bien que “sans illusions sur la fin de son bail avec le PSG, il veut néanmoins évoquer les deux derniers mois de compétition avec ses dirigeants. […] Selon le trafic aérien, il devrait poser ses valises en France en début de semaine prochaine.” Un autre joueur majeur devrait également quitter le PSG : “Sauf incroyable rebondissement, Cavani fera bientôt ses adieux, signe du changement d’ère. Les deux disposaient d’un salaire net d’impôts supérieur à 1M€ par mois, ce qui n’a pas aidé à leur prolongation. […] Le départ en fin de contrat de Meunier et Kurzawa est lui aussi irrémédiable. Enfin, la situation d’Aouchiche et Kouassi, toujours sous contrat stagiaire, est plus incertaine. Même si le second préférerait signer à Paris. Il reste aussi à entériner la prolongation au moins jusqu’à fin août de tous ces éléments pour finir la Ligue des champions, lorsque l’UEFA aura clarifié la semaine prochaine son calendrier et les modalités.”