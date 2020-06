Revue de presse PSG : Thiago Silva et le ” job d’été”, Mbappé et “le corbeau 2.0”

Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 28 juin 2020 dans la presse hexagonale.

“Un CDD de deux mois et de 5 matchs couperets, au mieux”… On trouve dans Le Parisien un Thiago Silva (35 ans) qui entend “finir en beauté avec un job d’été” son aventure parisienne de huit saisons au sein d’un groupe de joueurs qui “reprendront le boulot tous ensemble jeudi 2 juillet. Comme si de rien n’était. Ou presque.” Et on lit : “Dans l’entourage du Capitao, on ne nie pas que le coup de fil de Leonardo lui annonçant que son contrat ne serait pas prolongé a été un moment difficile. Il avait fait de la France une seconde patrie et de Paris sa ville d’adoption, qu’il n’entendait pas quitter cet été. […] Mais en dépit de ce coup de bambou, jamais Thiago Silva n’a envisagé de ne pas rentrer au bercail. […] Sur ce dernier challenge il concentre toute son attention et son énergie. Sans se faire d’illusions pour la suite. Malgré la proposition de prolongation qui vient d’être faite à Kurzawa, le clan Silva ne s’attend pas à voir Paris et Leonardo revenir en arrière. O’Monstro le sait, il faudra aller voir ailleurs à la fin de l’été. Soucieux de disputer la Coupe du monde 2022, le Brésilien a affirmé ses envies de demeurer en Europe encore au moins deux saisons. […] En Italie, son nom bruisse du côté de Milan et de la Fiorentina. En Angleterre, on lui prête des contacts avec Everton, Tottenham ou Wolverhampton. Pour l’heure, lui entend juste un peu plus marquer l’histoire avec le PSG. Etre le premier capitaine à avoir porté la coupe aux grandes oreilles au-dessus de sa tête et de Paris.”

L’Equipe se fait un peu de promotion. “Kilian Mbappé et le corbeau 2.0.” est un livre destiné aux 8-12 ans publié aux éditions Les Livres du Dragon d’Or en collaboration avec… L’Équipe. Le sujet ? “Des collégiens mènent l’enquête en qualité d’apprentis journalistes pour L’Équipe. Dans ce premier volet, ils viennent à la rescousse du footballeur star du PSG”, car dans cette fiction, Mbappé est victime d’une vidéo de dénigrement qui circule sur le web avec ce titre : “Kylian Mbappé, est-ce qu’il vaut vraiment 250 millions d’euros ?”